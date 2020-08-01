بيتكوين تصل إلى ١١,٦ ألف دولار لأول مرة في السنة بينما يتوقع المتداولون ١٥ ألف دولار

تام شمس - السبت 1 أغسطس 2020 02:55 مساءً - تجاوز سعر بيتكوين (BTC) ١١٦٠٠ دولار لأول مرة خلال ١٢ شهرًا مدعومًا بارتفاع معنويات السوق. وبينما يُظهر زوج بيتكوين مقابل الدولار زخمًا قويًا، يعتقد المستثمرون أنه لا توجد مقاومة تذكر حتى ١٥٠٠٠.

لقطة يومية لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت بيتكوين إلى ١١٧٦٣ دولارًا على بيتميكس في تحرك مفاجئ في أسعار نهاية الأسبوع. كما أنها "ملأت" فجوة العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية عند حوالي ١١٦٣٠ دولارًا، والتي لا تحدث عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مقاومة ضئيلة بين ١٢٠٠٠ دولار و١٥٠٠٠ دولار

وفي الوقت نفسه، يشير كايل ديفيس، المؤسس المشارك لثريز آروز كابيتال، إلى أن حركة سعر نهاية الأسبوع لم تبدأ حتى. ويلاحظ أن هناك مقاومة أقل بين ١٢٠٠٠ و١٥٠٠٠ دولار. حيث قال ديفيس:

"المذهل هو أن خطوة نهاية الأسبوع لم تبدأ بعد. فما مقدار المقاومة عند ١٢-١٥ ألف دولار؟"

يظهر الرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين أنه من الناحية التاريخية، هناك نقص في حركة السعر بين ١٢٠٠٠ و١٥٠٠٠ دولار. وكانت المرة الأخيرة التي تجاوزت فيها بيتكوين ١١٦٠٠ دولار في منتصف عام ٢٠١٩ عندما ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال عدة سنوات عند ١٤٠٠٠ دولار قبل العودة.

الرسم البياني اليومي لبيتكوين مع مستوى مقاومة رئيسي. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

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تجدر الإشارة أيضًا إلى أن سعر بيتكوين ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام ٢٠١٧ في غضون أسبوعين بعد أن وصل إلى ١١٦٠٠ دولار.

ووفقًا لمايكل فان دي بوب، سيظل هيكل سوق بيتكوين مثيرًا إذا استقر عند ١١٤٠٠ دولار. إذ سيظهر الثبات فوق مستوى ١١٤٠٠ دولار أنه قد تحول إلى مستوى دعم. حيث قال فان دي بوب:

"نعم، كسر ١١٢٠٠ دولار وقلب اختبار الدعم -> ١١٥٠٠-١١٧٠٠ دولار وأغلق فجوة بورصة شيكاغو التجارية. ولكن ملاحظة جانبية؛ زوج اليورو مقابل الدولار يمر بتصحيح. وأعتقد أن الذهب والفضة و بيتكوين سيفعلون الشيء نفسه. والعتبة الحاسمة؟ الاستقرار عند ١١٤٠٠ دولار."

ماذا وراء ارتفاع بيتكوين؟

في الوقت نفسه، تظهر البيانات من سكيو أن أقل من ٢٠ مليون دولار من العقود الآجلة تمت تصفيتها على هذه الزيادة في بيتكوين. وعندما تكون حركة أسعار بيتكوين مدفوعة بسوق العقود الآجلة، فغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات التصفية.

وتشير كمية التصفية الضعيفة في سوق العقود الآجلة إلى أنه من المحتمل أن يعمل سوق المعاملات الفورية والخيارات على تحفيز الارتفاع. إذا كان سوق عقود بيتكوين الآجلة أقل سخونة، فإنه يؤدي إلى دورة صعودية أكثر استقرارًا وقوة بشكل أساسي، والتي يقول بعض المحللين البارزين إنها تبدأ الآن.

وفي إطار زمني أعلى، قال متداول يعرف بالاسم المستعار "روكي" إن الشموع الشهرية لبيتكوين وإثيريوم تشير إلى اتجاه صعودي. ويمكن أن يحافظ التقاء هيكل السوق الكلي المواتي وسوق العقود الآجلة المحايد على زخم بيتكوين. وقال المتداول:

"أغلقت الشموع الشهرية لكل من بيتكوين وإيثريوم عند أعلى نقاطها في الشهر. ولا يوجد طرف علوي. وهذا أمر صعودي".

على المدى القريب، تعتبر أكبر عقبة أمام عملة بيتكوين هي إذا ما كان بإمكانها الدفاع عن مستوى ١١٤٠٠ دولار كمنطقة دعم. ويظل المتداولون بشكل عام إيجابيين حيث تبدأ بيتكوين في الاختراق وتتفوق على العملات الرقمية البديلة.