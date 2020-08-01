حسابات تداول بيتكوين الخاملة في اليابان تستيقظ مع ارتفاع الأسعار

تام شمس - السبت 1 أغسطس 2020 12:53 مساءً - بدأت حسابات العملات المشفرة "الخاملة" في اليابان في رؤية النشاط في الوقت الذي اخترقت فيه بيتكوين مستوى مقاومة الأسعار الحرج هذا الأسبوع. ووفقًا لبورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك، ارتفع حجم تداولها هذا الأسبوع مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي حديثه إلى عدد محدد من المواقع الإخبارية اليابانية، أوضح يوسوكي أوتسوكا، المؤسس المشارك لكوين تشك أن المستخدمين الحاليين الذين لم يتداولوا لفترة من الوقت أصبحوا نشطين مرة أخرى هذا الأسبوع: "بعض مستخدمينا لديهم حسابات بالفعل لذا فالسرعة الأولية عالية."

إذا كان لدى المستخدمين حسابات بالفعل، فلن يضطروا إلى قضاء بعض الوقت في مراجعة تحقق "اعرف عميلك" لفتح حسابات جديدة ويمكنهم استئناف شراء العملات المشفرة على الفور. وفي المقابل، يضطر أولئك الجدد على منصة التداول إلى الانتظار حتى تتم الموافقة على حسابهم، لذلك كان هناك فارق زمني قبل أن يتمكنوا من بدء التداول. وأكد أوتسوكا أن "هذه المرة مختلفة".

وفقًا لكوين تشك، كان حجم البيع المباشر هذا الأسبوع أكبر مرتين كما كان عليه في السابق، في حين زاد الطلب على الخدمة ثلاثة أضعاف. ويعتقد أوتسوكا أيضًا أن هذا مرتبط بدفعات التحفيز اليابانية كوفيد-١٩. في أبريل، بدأت الحكومة اليابانية بتوزيع ١٠٠٠٠٠ ين - حوالي ٩٣٠ دولارًا - على كل أسرة.

علاوة على ذلك، يشير أوكي ماتسوموتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مونيكس غروب، وهي الشركة الأم لكوين تشك، إلى أن أولئك الذين فاتهم شراء الذهب مهتمون الآن ببيتكوين. حيث ارتفع سعر الذهب مؤخرًا، وكسر المستويات المرتفعة السابقة بينما بدأت بيتكوين للتو في كسر المقاومة في بداية هذا الأسبوع.