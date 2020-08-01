ها هو ما حدث الآن لأول عملة إيثريوم تم تعدينها منذ ٥ سنوات

تام شمس - السبت 1 أغسطس 2020 02:55 صباحاً - أطلقت إيثريوم، وهو اسم مألوف في صناعة العملات المشفرة، شبكتها في ٣٠ يوليو ٢٠١٥، ولكن ماذا حدث لأول عملة إيثريوم تم تعدينها منذ تلك السنوات؟ شركة تحليلات بلوكتشين ومكافحة غسل الأموال "كوين فيرم" استكشفت الأمر.

حيث قال المؤسس المشارك ورئيس التسويق بكوين فيرم "غرانت بليسديل" لكوينتيليغراف إنه "كمثال رائع آخر على الفوائد العديدة لسلسلة بلوكتشين مثل إيثريوم مقارنةً بالمجال التقليدي، يمكننا أن نرى ونفهم الإنشاء الحرْفي للقيمة وكيف تتحرك"، مضيفًا أن ذلك "في الوقت الذي تكون فيه الطباعة الورقية من قبل البنوك المركزية والعناصر الرئيسية الأخرى غير معروفة تمامًا للأشخاص والشركات التي تتأثر بها".

*الصورة مقدمة من كوين فيرم.

أول عملة إيثريوم تم تعدينها ظهرت قبل خمس سنوات

أظهرت بيانات كوين فيرم الكتلة الأولية التي تم تعدينها من إيثريوم منسوبةً إلى العنوان التالي: 0x05a56e2d52c817161883f50c441c3228cfe54d9f، حسما أظهرت بيانات كوين فيرم. وقد تلقى العنوان عائدًا من ٥ عملات إيثريوم.

حيث حقق العنوان المذكور ٢٦٥,٦٣ إيثريوم في مكافآت التعدين بمرور الوقت، وهو مسؤول عن إجمالي مهمات تعدين تبلغ ٥٣ كتلة. وقد أظهرت بيانات كوين فيرم أن عنوان ببورصة العملات المشفرة كراكن تلقى أول ٥ عملات إيثريوم كمكافأة لتعدين الكتلة الافتتاحية.

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ومع ذلك، ذهب واحد وي من إيثريوم إلى العنوان - 0xc130afe98f8c42e19bdacf8c6e63e48a44a26ca8. وتعتبر وى إصدار إيثريوم من ساتوشي، أي أصغر جزء قابل للقسمة من ١ إيثريوم. وفي المجموع، أرسل العنوان إيثريوم إلى ثلاثة مواقع مختلفة في أربع مناسبات منفصلة.

إيثريوم قطعت شوطًا طويلًا

تغيرت إيثريوم بشكل كبير منذ أول كتلة تمت تعدينها، ليس فقط فيما يتعلق بشبكتها، ولكن أيضًا في سعر أصولها. ومن المرجح أن يجني المتداولين على المدى الطويل فوائد المشروع، ويرون أن الأصول تأخذ مكانها بين أكبر الأصول في الصناعة.

وتُظهر البيانات من ICODrops سعر إيثريوم يبلغ ٠,٣١ دولار لكل عملة خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية، أو ICO - وهو ربح كبير محتمل إذا احتفظ المالكون بالأصل حتى ذروة عام ٢٠١٨ بالقرب من ١٤٠٠ دولار لكل عملة.

كما أظهرت شبكة إيثريوم عدم وجود نقص في التغييرات على مر السنين لأنها لا تزال تتجه نحو الانتقال إلى إثبات الحصة، أو PoS، كجزء من إيثريوم ٢.٠.