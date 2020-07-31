التطبيقات اللامركزية يمكن أن تحل مشكلات تبديل شرائح الاتصال

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 11:55 مساءً - تمت سرقة أكثر من ٥٥ مليون دولار من خلال هجمات تبديل شرائح الاتصال منذ عام ٢٠١٨ في الولايات المتحدة وحدها. وتعتقد نيم، وهي نظام بيئي قائم على بلوكتشين، أن التطبيقات اللامركزية يمكن أن توفر حلًا مفيدًا لهذه المشكلة.

ووفقًا لنيم، فإنهم يعملون مع حل يسمى "فيكس نتورك"، والذي تم إنشاؤه لمساعدة مشتركي الهاتف المحمول على تأمين المفاتيح والمعاملات الخاصة على شرائح الاتصال.

وتوضح نيم أن الشبكة تستغل بروتوكول يعتمد على بلوكتشين لدعم أمان وخصوصية مشتركي خدمات الهاتف المحمول:

"ستسمح هذه البنية الفريدة لمشغلي الهواتف المحمولة بتقديم خدمات مثل إدارة الهوية الرقمية ومحافظ العملات المشفرة وجدران حماية البيانات الشخصية، وكل ذلك يتم تمكينه من خلال حفظ المفاتيح الخاصة على شرائح الاتصال الخاصة بالمشتركين". Advertisements

استهداف التبني الجماعي

تهدف إحدى الميزات، فيكس آي دي، إلى منع الأنشطة الاحتيالية من خلال تحديد هوية المشاركين باستخدام أرقام الهواتف العالمية المملوكة للمشترك.

وتتوقع نيم أن شركات الهاتف المحمول قادرة على استخدام شبكة فيكس لتقديم خدمات OTT مثل محافظ العملات المشفرة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإدارة الهوية. ومع ذلك، أوضحوا أن ميزة فيكس آي دي لن تستند إلى بلوكتشين. وأنها ستعتمد بدلًا من ذلك على الخصائص اللامركزية التي تتبع فلسفة حل فيكس نتورك.

وقد ألقى إدوين تيريك، المؤسس المشارك في فيكس نتورك، بعض الضوء على الغرض من الحل: