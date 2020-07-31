تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 11:55 مساءً - تمت سرقة أكثر من ٥٥ مليون دولار من خلال هجمات تبديل شرائح الاتصال منذ عام ٢٠١٨ في الولايات المتحدة وحدها. وتعتقد نيم، وهي نظام بيئي قائم على بلوكتشين، أن التطبيقات اللامركزية يمكن أن توفر حلًا مفيدًا لهذه المشكلة.
ووفقًا لنيم، فإنهم يعملون مع حل يسمى "فيكس نتورك"، والذي تم إنشاؤه لمساعدة مشتركي الهاتف المحمول على تأمين المفاتيح والمعاملات الخاصة على شرائح الاتصال.
وتوضح نيم أن الشبكة تستغل بروتوكول يعتمد على بلوكتشين لدعم أمان وخصوصية مشتركي خدمات الهاتف المحمول:
"ستسمح هذه البنية الفريدة لمشغلي الهواتف المحمولة بتقديم خدمات مثل إدارة الهوية الرقمية ومحافظ العملات المشفرة وجدران حماية البيانات الشخصية، وكل ذلك يتم تمكينه من خلال حفظ المفاتيح الخاصة على شرائح الاتصال الخاصة بالمشتركين".
Advertisements
استهداف التبني الجماعي
تهدف إحدى الميزات، فيكس آي دي، إلى منع الأنشطة الاحتيالية من خلال تحديد هوية المشاركين باستخدام أرقام الهواتف العالمية المملوكة للمشترك.
وتتوقع نيم أن شركات الهاتف المحمول قادرة على استخدام شبكة فيكس لتقديم خدمات OTT مثل محافظ العملات المشفرة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإدارة الهوية. ومع ذلك، أوضحوا أن ميزة فيكس آي دي لن تستند إلى بلوكتشين. وأنها ستعتمد بدلًا من ذلك على الخصائص اللامركزية التي تتبع فلسفة حل فيكس نتورك.
وقد ألقى إدوين تيريك، المؤسس المشارك في فيكس نتورك، بعض الضوء على الغرض من الحل:
"لقد قادنا بحثنا الشامل عن منصة مناسبة إلى الاندماج مه رمز نيم، لأننا واثقون من أن هذه التقنية تتضمن الميزات والأمان والموثوقية والتشغيل البيني بين شبكات بلوكتشين الخاصة والعامة لتلبية متطلباتنا الحالية والمستقبلية. ونحن فخورون بشراكتنا التكنولوجية مع نيم".
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيقات اللامركزية يمكن أن تحل مشكلات تبديل شرائح الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.