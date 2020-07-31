بورصة بانكور اللامركزية تُطلق رسميًا منصة في ٢ التي تمت ترقيتها

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 06:53 مساءً - أطلق مشروع بانكور نسخة مطورة بشكل كبير من البورصة اللامركزية، ووعد بحل ما يسميه "سر التمويل اللامركزي".

ووفقًا لمدونة نشرتها يوم الجمعة، تم نشر العقود في الشبكة الامركزية في وضع التشغيل التجريبي. وسيتم تحديد السيولة لكل مجمع إلى مليون دولار حتى يقوم "مدير المجمع" بإزالة القيد نهائيًا عند التأكد من أمانه.

وحسبما ذكرت كوينتيليغراف سابقًا، فإن البورصة تخفف من مسألة الخسارة غير الدائمة، حيث يمكن لمقدمي السيولة أن يخسروا بعض أموالهم مع تذبذب أسعار أصول معينة. ويتضمن الحل مزيجًا من الحوافز وموجزات الأسعار المدعومة من أوراكل.

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علاوة على ذلك، قام المشروع بتقسيم توكن المجمع الواحد الذي يمثل القيمة الجماعية لزوج تداول معين، بحيث لم يعد المستخدمون ملزمين بالتعرض لأصلين في نفس الوقت.

وأخيرًا، يجب أن يؤدي "منحنى الترابط" المحسن إلى انزلاق أقل من ذي قبل مع نفس كمية سيولة المجمع.

وقد سبق الإطلاق إصدار كود المصدر المفتوح وإطلاق برنامج مكافأة اكتشاف الأخطاء.