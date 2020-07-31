جهات التجميع وراء ٢٠٪ من حجم التداول اللامركزي على إيثريوم الآن

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 02:55 مساءً - تقدر شركة بيانات السوق المشفرة مساري أن ٢٠٪ من إجمالي حجم التبادل اللامركزي (DEX) على إيثريوم يتم توجيهه عبر خدمات تجميع التمويل اللامركزي.

حيث كتبت مساري في نشرة إخبارية أن "القرن الحادي والعشرون يسيطر عليه جهات التجميع"، مضيفًا أن "أمازون تجمع المستهلكين والتجار. بينما تجمع أوبر الركاب والسائقين. وتعمل نتفليكس على تجميع المشاهدين والمحتوى. والقائمة ممتدة."

ومع بدء ظهور "المحاولات الأولى للتجميع في التمويل اللامركزي"، تذكر مساري أن العديد من جهت التجميع بالقطاع "ترى تناسب المنتج مع السوق في وقت مبكر" وستكون قادرة على التقاط قيمة كبيرة مع نمو نظام التمويل اللامركزي البيئي.

جهات تجميع التمويل اللامركزي تبرز في دورٍ إشرافي

تصف مساري مجمّعات التمويل اللامركزية بأنها تعلب دور توجيه طلب المستخدمين إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة.

ومع اختلاف العوائد المتاحة لمزودي السيولة باستمرار عبر عدد لا يحصى من الأصول والمنصات، تساعد جهات تجميع التمويل اللامركزي المستثمرين في العثور على أعلى عوائد ممكنة وأقل انزلاق وأقوى عملات مستقرة.

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جهات التجميع تتسلق تصنيفات التمويل اللامركزي

تبرز العديد من جهات التجميع بالفعل كمشاريع رائدة في التمويل اللامركزي، مع احتلال منصة إدارة التمويل اللامركزية إنستاداب الآن للمرتبة السادسة كأكبر بروتوكول بقيمة ٢٥٨,٧ مليون دولار في القيمة المقفلة.

ووفقًا لمساري، تقوم إنستاداب بتأمين أكثر من ٧٪ من القيمة التي تدخل مساحة التمويل اللامركزي.

كما انفجرت ييرن.فاينانس مؤخرًا، لتحتل المرتبة الثامنة بين أكبر مشروع برأس مال مقفل يبلغ ١٧٧,٨ مليون دولار، وفقًا لديفي بالس.

وعلى الرغم من التأكيد على أن ثلاث من أكبر خمس شركات في ستاندرد آند بورز ٥٠٠ تضم مجمعين من مختلف الأنواع، تتوقع مساري أن بعض جهات تجميع التمويل اللامركزي "قد تجاهد للحصول على القيمة بسهولة مثل نظائرهم من مجموعة فيسبوك وأبل وأمازون ونيتفليكس وغوغل."