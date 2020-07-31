مقتنيات التوكنات غير القابلة للاستبدال لويليام شاتنر تُباع بسرعة البرق

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 03:00 صباحاً - تم بيع المقتنيات الرقمية التي تضم تذكارات شخصية من الممثل المعروف باسم الكابتن كيرك من يو إس إس إنتربرايز في دقائق معدودة.
وقد بيعت بطاقات تداول التوكنات غير قابلة للاستبدال (NFT) التي تتميز بصور من حياة وليم شاتنر الشخصية والمهنية، من الثلاثينيات حتى اليوم، في تسع دقائق وفقًا لواكس. حيث عرضت السوق الإلكترونية للعناصر الافتراضية ١٠٠٠٠ "حزمة" للبيع، تضم ما يقرب من ١٢٥٠٠٠ من المقتنيات الرقمية في المجموع.
ويمكن لهواة جمع العملات الآن شراء وبيع وتداول البطاقات فيما بينهم. تضمنت بعض المشاهد صور وشخصيات شاتنر منذ أيام التمثيل الأولى، وهناك أيضًا المزيد من اللحظات الشخصية بما في ذلك احتضانه للممثل ليونارد نيموي، المعرف باسم سبوك، وحتى صورة أشعة سينية لأسنان شاتنر.
حيث قال شاتنر لكوينتيليغراف "إنني مندهش من مدى سرعة حدوث كل شيء"، مضيفًا أنه يأمل في أن يتمكن الأشخاص الذين اشتروا التوكنات غير القابلة للاستبدال من العثور على أصدقاء جدد عند تداولهم.
وقال إن "البطاقات نفسها تمثل ماضٍ جميل". "والتحقق من الوجود على بلوكتشين يمثل مستقبلًا عظيمًا. حيث يكون لدينا الماضي والمستقبل مختلطان معًا."
أحد مؤيدي بلوكشين
كان ممثل ستار تريك مدافعًا عن بلوكتشين منذ مدة، حيث روج للتكنولوجيا على حسابه على تويتر. وقد تحدث شاتنر إلى مجلة كوينتيليغراف في يونيو، قائلًا إن "وضع شيء ما على بلوكتشين يكون إلى الأبد."
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