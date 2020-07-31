مشاريع بلوكتشين لأوفرستوك تزدهر في الربع الثاني

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 03:00 صباحاً - تظهر التفاصيل المالية الأخيرة للربع الثاني من شركة أوفرستوك العاملة بمجال بلوكتشين نموًا بنسبة ثلاثية الأرقام مقارنةً بالوقت نفسه في عام ٢٠١٩.

حيث قال بيان عام بتاريخ ٣٠ يوليو: "بلغ إجمالي الإيرادات الصافية ٧٨٣ مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها ١٠٩٪ مقارنة بالعام الماضي". "وكان إجمالي الربح ١٨٠ مليون دولار أمريكي أو ٢٣,٠٪ من إجمالي الإيرادات الصافية، وهو تحسن بنسبة ٣٢١ نقطة أساس على أساس سنوي."

شركة أوفرستوك تصدر الأوراق المالية الرقمية للمستثمرين في الربع الثاني

أعطت شركة أوفرستوك مساهميها نوعًا جديدًا من توزيعات الأرباح في مايو - وهو توكن أوراق مالية تحت اسم OSTKO، وهو تغيير طفيف عن مؤشر الأسهم الرئيسي، OSTK.

وبحلول شهر يونيو، أظهرت التقارير أعلى حجم مقارن لتوكن OSTKO من بين توكنات الأوراق المالية الأخرى.

من بين عدد من الأحداث الأخرى في عام ٢٠٢٠، أدرجت شركة تزيرو التابعة لأوفرستوك مؤخرًا توكن الأوراق المالية لأسبن ديجيتال. ويرتبط أسبن ديجيتال بمنتجع سانت ريجيس آسبن في كولورادو.