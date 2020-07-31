باينانس تؤكد شحن بطاقات الخصم المشفرة إلى أوروبا

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 12:57 صباحاً - أكدت باينانس شحن بطاقات الخصم المشفرة إلى أوروبا بعد تغريدة من المدير التنفيذي لباينانس تشانغ بينغ زاو، أو سي زي، قبل عدة أيام.

حيث أخبر أحد ممثلي باينانس كوينتيليغراف في رسالة بريد إلكتروني يوم ٢٧ يوليو "لقد بدأنا في شحن كمية محدودة من بطاقات باينانس يوم ٢٤ يوليو". وأضاف الممثل أن "البطاقات يتم شحنها للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

سي زي ينشر بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي حول شحنات البطاقة

غرد سي زي الأخبار بشكل غير رسمي يوم ٢٥ يوليو. حيث قال الرئيس التنفيذي للبورصة في إشارة إلى بطاقة باينانس - وهي بطاقة الخصم المدعومة بالعملة الرقمية "لقد بدأ الشحن بكميات محدودة اعتبارًا من يوم أمس".

أعلنت باينانس عن البطاقة في أبريل ٢٠٢٠، تلاها استحواذ الشركة على سوايب، وهي شركة بطاقات الخصم الرقمية للأصول. ثم جاء يوليو بأخبار حول اختبار البطاقة بالإضافة إلى تاريخ الإطلاق في أوروبا شهر أغسطس لأجزاء مختارة من القارة.

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باينانس تكشف عن الخطط المستقبلية للبطاقة

أشارت بورصة العملات المشفرة العملاقة إلى أن البطاقة ستوسع نطاق وصولها قريبًا. حيث قال الممثل إن "بطاقة باينانس ستكون متاحة للطلب في المملكة المتحدة قريبًا". وأضاف الممثل: "نحن نعتبرها مبادرة عالمية وسوف تتوسع لتشمل المزيد من البلدان والمناطق".

ولكن لم يعط الممثل تفاصيل محددة حول التوسع الجغرافي للبطاقة، قائلًا إن التوافق لبلدان إضافية سيأتي ببطء مع مرور الوقت. وأضاف قائلًا: "نريد أن نجعل هذا الخيار متاحًا في المزيد من البلدان والمناطق هذا العام وفي السنوات القادمة".

وسط عدم اليقين الاقتصادي، بينما تكافح بعض الشركات، تواصل باينانس نموها المزدهر في عام ٢٠٢٠، مع الاحتفاظ ببطاقة الخصم كمجال للتوسع.