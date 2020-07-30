السلطات الإيرانية تصرّح لمحطات الطاقة بتعدين بيتكوين

تام شمس - الخميس 30 يوليو 2020 02:53 مساءً - أعلنت إيران أنها ستسمح الآن لمحطات الطاقة على نطاق صناعي في البلاد بالعمل في تعدين بيتكوين - بشرط ألا تستخدم الوقود المدعوم.

وفي تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (IRNA) يوم ٢٧ يوليو، قال مصطفى رجبي مشهدي، نائب المدير الإداري في شركة تافانير، وهي الشركة الإيرانية لإدارة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، إن محطات الطاقة في البلاد يمكن أن تعمل كقائمين بتعدين بيتكوين "إذا امتثلت للتعريفات المعتمدة" وامتلكت التراخيص اللازمة.

وأضاف مشهدي أن أي محطة كهرباء تدرس مثل هذا المشروع لأنها لن تتمكن من استخدام الوقود المدعوم لتعدين العملات المشفرة.

وقال المتحدث باسم الطاقة "نحن الآن في وضع يتمتع فيه تزويد الكهرباء بأهمية كبيرة للجمهور. ولن نسمح لأي شخص بإساءة استخدام التعريفات المقدمة للقطاعين الزراعي والصناعي لإنتاج بيتكوين في حين أنها تساوي أكثر من ٩٠٠٠ دولار".

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كل شيء عن الطاقة

أفاد كوينتيليغراف في يناير أن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أصدرت ١٠٠٠ ترخيص لتعدين العملات المشفرة منذ أن أذنت لها الحكومة كنشاط صناعي معتمد في يوليو ٢٠١٩.

ووفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال متحدث باسم صناعة الكهرباء إن ١٤ عاملًا في مجال العملات المشفرة في إيران طلبوا أكثر من ٣٠٠ ميغاوات (MW) من الطاقة - وهو ما يعادل الاستخدام عبر ثلاث محافظات في البلاد.

يعتمد نظام التعريفة للقائمين بتعدين العملات المشفرة في إيران على عوامل السوق مثل أسعار الوقود في الشرق الأوسط. ويتطلب التعدين الكثير من الطاقة، لكن الكهرباء في البلاد رخيصة جدًا مقارنة ببقية العالم. حيث قدر المشهدي في عام ٢٠١٩ أن إنتاج بيتكوين واحد سيكلف فقط حوالي ١٤٠٠ دولار من دعم الدولة.