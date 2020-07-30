هل يمكن لأستراليا أن تصبح مركزًا لمشتقات العملات المشفرة لآسيا؟

تام شمس - الخميس 30 يوليو 2020 09:53 صباحاً - مع زيادة مشروعات التمويل اللامركزي الأسترالية، قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ماين ديجيتال إنه يعتقد أن الأمة يمكن أن تصبح مركزًا مستقبليًا لمشتقات العملات المشفرة في آسيا.

وقد أدلى الرئيس التنفيذي غرانت كولثوب بهذه التعليقات في ندوة عبر الإنترنت استضافتها شركة أبولو كابيتال في ملبورن يوم ٢٩ يوليو بشأن البنية التحتية الرقمية للأصول. وقال كولثورب إن العديد من المستثمرين المؤسسيين في أستراليا مهتمون بالعملات المشفرة، لكنهم ما زالوا متشككين في الابتعاد عن المؤسسات المالية "التقليدية".

لكنه قال إن مشاريع مشتقات العملات المشفرة عبر الدول الآسيوية لديها القدرة على الانتقال إلى أستراليا. واستشهد كولثوب بتلك الموجودة في هونغ كونغ - حيث أصبحت اللوائح أكثر مواتاة ولكن عدم اليقين السياسي يدفع بالكثير - بالإضافة إلى الشركات في كوريا الجنوبية واليابان، حيث تكون مشتقات العملات المشفرة "غير موجودة".

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وقال: "إنني أرى أستراليا حقًا كمحور ضخم لتطوير مشتقات العملات المشفرة القائمة في آسيا".

أستراليا هي بالفعل موطن لواحد من أنجح مشاريع مشتقات العملات المشفرة اللامركزية، سينثيتيكس. والبروتوكول، الذي تدعمه شركة أبولو كابيتال، هو ثالث أكبر مشروع للتمويل اللامركزي بقيمة تقارب نصف مليار دولار أمريكي مقفلة.

كما قدم المؤسس كين وارويك عرضًا تقديميًا في الندوة عبر الإنترنت حيث قال إن التمويل اللامركزي كان يجعل التكنولوجيا المالية الأصلية متقادمة.