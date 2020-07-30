نشاطٌ هائل للعملات المستقرة على السلسلة مع تجاوز بيتكوين لحاجز ١١ ألف دولار

تام شمس - الخميس 30 يوليو 2020 02:55 صباحاً - انفجر النشاط على السلسلة لثلاث من أكبر العملات المستقرة حيث قامت بيتكوين (BTC) بكسر حاجز السعر البالغ ١١٠٠٠ دولار.

متوسط ​​حجم التحويل لمدة ٧ أيام لأسعار تيثر وداي وUSDC وبيتكوين. المصدر: غلاسنود

نمو العملات المستقرة

شهدت العديد من العملات المستقرة، بما في ذلك تيثر (USDT) الرائدة في السوق، نموًا كبيرًا في القيمة السوقية. ونلاحظ أن الزيادة الكبيرة في حجم تحويل تيثر وداي (DAI) و USDC قد تزامنت مع أحدث ارتفاع لبيتكوين. ولا يتضح من الرسم البياني إذا ما كان هذا المقياس يمكن اعتباره مؤشرًا رئيسيًا أو متأخرًا.

وتعتبر الزيادة في حجم تحويل العملة المستقرة، على عكس الزيادة في حجم التداول، تمثيلًا أفضل لاستخدام العملة داخل نظام العملة المشفرة البيئي. وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يحدث ارتفاع صعودي حقيقي دون ضخ المزيد من العملات الورقية، عندما يتعلق الأمر بتداول بيتكوين، يبدو أن العملات المستقرة هي السائدة. إذ يبدو أن معظم صفقات الحيتان يتم التعامل فيها بعملات مستقرة، وليس بالعملات الورقية.

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مبادلة ٣٠٠ مليون دولار

في وقتٍ سابق اليوم، أعلنت تيثر عن مبادلة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي من ترون (TRX) إلى إيثريوم:

المصدر: تويتر.

ولم تقدم الشركة مبررًا للمبادلة، ولكن من المحتمل أن يكون هناك نقص في الطلب على شبكة ترون.