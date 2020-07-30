دبي تُطلق منصة بيانات وطنية مدعومة ببلوكتشين

تام شمس - الخميس 30 يوليو 2020 02:55 صباحاً - تُطلق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي تديره الدولة، ما يسمى بمنصة بلوكتشين الإماراتية لممارسات اعرف عميلك، وقد تم تعيين هذه المنصة لتصبح نظامًا وطنيًا لتبادل بيانات العملاء التي تم التحقق منها.

١٢٠ شركة محلية تشترك بالفعل في المنصة مع بنك الإمارات دبي الوطني

تم الكشف عن منصة بلوكتشين الجديدة لأول مرة في فبراير ٢٠٢٠، وقد تم تصميمها لإلغاء تأمين العملاء الرقميين ووظائف الحساب المصرفي الفوري ومشاركة بيانات عرف عميلك التي تم التحقق منها بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية. وفي إعلان عن الأخبار يوم ٢٨ يوليو، قال كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودبي الإمارات دبي الوطني إن المنصة تضم أكثر من ١٢٠ شركة بالفعل في البنك من خلال حسابات بنكية نشطة.

ووفقًا للإعلان، فإن بنك الإمارات دبي الوطني هو أول بنك يعمل على المنصة عند الإطلاق. حيث سيعمل البنك في المقام الأول مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنهم من الانضمام الرقمي رقميًا. وسيكون بإمكانهم أيضًا فتح حسابات مصرفية على الفور من خلال بنك الأعمال الرقمية إي٢٠ من بنك الإمارات دبي الوطني.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع، نقل اقتصاد دبي جميع التراخيص التجارية النشطة إلى منصة بلوكتشين، والتي تصل إلى أكثر من ٤٠٪ من جميع التراخيص التجارية النشطة في الإمارات العربية المتحدة.

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المشروع يتماشى مع رؤية الحكومة حول الرقمنة

حسبما ذُكر سابقًا، يتم دعم المشروع الجديد من قبل السلطات المحلية الرئيسية. ويشمل ذلك البنك المركزي الإماراتي ومكتب الابتكار المدعوم من الحكومة، دبي الذكية. ووفقًا لدائرة التنمية وبنك الإمارات دبي الوطني، ستضم المنصة قريبًا عددًا من البنوك بما في ذلك بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري وإتش إس بي سي وبنك رأس الخيمة.

وقد أكد عمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع تسجيل الأعمال والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية، أن منصة اعرف عميلك الإماراتية لبلوكتشين تتماشى مع دعوة الحكومة للرقمنة. حيث قال:

"يمثل هذا علامة بارزة رئيسية في إنشاء نظام بيئي على مستوى الإمارات العربية المتحدة لمشاركة بيانات اعرف عميلك والتشغيل الرقمي الفوري للشركات من قبل المؤسسات المالية. وهي تتماشى مع رؤية الحكومة حول الرقمنة والورقية باعتبارها استراتيجيات حاسمة تمكن من الاستمرارية والاستدامة".

ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة كسلطة قضائية عالمية رئيسية في السنوات الأخيرة بموقف مرحّب تجاه صناعات بلوكتشين والعملات المشفرة. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، ورد أن مصرف أبوظبي الإسلامي أصبح أول بنك إسلامي ينفذ معاملات توزيع تمويل التجارة باستخدام تقنية بلوكتشين. كما ورد أن سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي دولي ومنطقة حرة، يستعد لإطلاق تداول أصول العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠.