تريزور تستغل اختراق ليدجر لصالحها

تام شمس - الخميس 30 يوليو 2020 12:54 صباحاً - بعد خرق ليدجر المؤكد للبيانات يوم ١٧ يونيو، جعلت شركة تريزور المتنافسة لمحفظة الأجهزة متابعيها على دراية بأنها تطهر أنظمتها بشكل متكرر من جميع بيانات طلبات العملاء، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني - على ما يبدو كل ٩٠ يومًا.

وقد أضافت تريزور أيضًا قسيمة في تغريدة لها تقدم خصمًا بنسبة ١٠٪ في متجرها، والرمز هو "DATAPRIVACY".

ومع ذلك، على الرغم من التدابير المعلنة في التغريدة، سأل الناس الشركة عما إذا كان سيتم إدراج "النسخ الاحتياطية والسجلات لقاعدة البيانات" في عملية مسح البيانات الحساسة كل ٩٠ يومًا. ولم تقدم تريزور أي رد حتى وقت كتابة المقالة.

وقد أخطرت ليدجر المستخدمين بالفعل أن قاعدة البيانات التي تم اختراقها في الحادث الأمني ​​تحتوي على أكثر من مليون عنوان بريد إلكتروني، و٩٥٠٠ قطعة إضافية من المعلومات الشخصية مثل الاسم الأول واسم العائلة ورقم الهاتف والعنوان البريدي.

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وفي وقتٍ سابق اليوم، أوضحت محفظة الأجهزة المشفرة في فرنسا أن معلومات الدفع وصناديق العملات المشفرة "آمنة".

بالإضافة إلى ذلك، قامت ليدجر بنشر تغريدة بالتوضيح التالي: