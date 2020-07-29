شركة تريدستيشن التابعة لمونيكس تُطلق خدمة إقراض العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 29 يوليو 2020 03:53 مساءً - تخطط تريدستيشن ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة تابعة لشركة مونيكس غروب اليابانية، لإطلاق خدمة إقراض العملات الرقمية.

وقد تم الإعلان عن الخطة في تقرير مونيكس عن الكسب الذي نشر يوم ٢٩ يوليو. تسمى خدمة الإقراض الجديدة "كريبتو إيرن" وتقرض المؤسسات الأصول المقترضة من العملاء.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت تريدستيشن منصة وساطة للعملة المشفرة عبر فرع تم إطلاقه حديثًا يسمى تريدستيشن كريبتو. وقد دعموا في البداية بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل (XRP).

أطلقت تريدستيشن تطبيقها هذا الشهر ويتوفر تداول العملات المشفرة في ٤٠ ولاية في الولايات المتحدة حاليًا.

قامت مونيكس غروب، التي تمتلك أيضًا بورصة العملات الرقمية اليابانية البارزة كوين تشك، بشراء تريدستيشن في عام ٢٠١١.

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استهداف المستثمرين المؤسسيين

يمثل هذا العرض الجديد شركة تمويل تقليدية أخرى تدخل قطاع إقراض العملات الرقمية مع تزايد المنافسة بين المقرضين.

وفي مقابلة مع كوينتيليغراف اليابان في ديسمبر ٢٠١٨، صرح جون بارتلمان، رئيس تريدستيشن، بوضوح أن هدفهم كان المستثمرين المؤسسيين:

"نحن نخطط لاستهداف المستثمرين المحترفين مثل المستثمرين المؤسسيين على عكس كوين بيز أو روبن هود التي تستهدف بشكل رئيسي المستثمرين الأفراد."

وقد استثمرت تريدستيشن في بورصة العملات الرقمية إريس إكس في شيكاغو في ديسمبر ٢٠١٨. وبالتعاون مع تريدستيشن، تهدف إريس إكس إلى "جلب العملات المشفرة إلى عالم الاستثمار والتجارة التقليديين".