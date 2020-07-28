الانقسا الكلي لكاردانو سيحدث غدًا، دون أي انقطاع متوقع في الخدمة

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:55 مساءً - في ٢٩ يوليو، ستهاجر كاردانو (ADA) من عصر بايرون إلى شيلي مع انقسام كلي مخطط له. وقد ذكر الفريق أنه من غير المتوقع حدوث أي انقطاع في عمليات بلوكتشين العادية، موضحًا أن "هذه هي اللحظة التي" تنطلق فيها شيلي"على الشبكة الرئيسية، مع تقديم ميزات مثل مجموعات المصالح والتفويض والمكافآت، وفتح حقبة جديدة من اللامركزية في كاردانو."

تشارلز هوسكينسون: آلاف التطبيقات اللامركزية بحلول عام ٢٠٢١

تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، متفائل للغاية بشأن مستقبل المنصة، ويتوقع أن توجد الآلاف من التطبيقات اللامركزية والعديد من المشاريع الموجودة على الشبكة الرئيسية الجديدة بعد عام من الآن:

المصدر: تويتر.

استمرار للعصر الرومانسي

يبدو أن الانتقال من بايرون إلى شيلي يسير وفقًا للخطة دون أي انحرافات كبيرة متوقعة. ويبدو أن السوق يوافق على تقدم المشروع حيث ارتفع سعر كاردانو بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

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الانتقال من بايرون إلى شيلي على كاردانو. المصدر: IOHK.

يتمتع الشاعران الرومانسيان العظيمان اللذان تم تسمية تكرارات شبكة كاردانو الرئيسية تيمنًا بهما، وهما بيرسي شيلي ولورد بايرون، بعلاقة معقدة. فمن الناحية التاريخية، تجاوز بايرون منافسه لمدة عامين. وفي عالم كاردانو، بالكاد يتصافح شيلي وبايرون قبل أن يلتقيا مرة أخرى، إذا سار كل شيء وفقًا للخطة.

سيحدث الانقسام الكلي قبل يومين فقط من عيد ميلاد إيثريوم (ETH) الخامس؛ وهو مشروع آخر شارك في تأسيسه هوسكينسون. وتاريخيًا، كان هناك الكثير من المشاكل بين المشروعين ومنشئيهما كذلك.