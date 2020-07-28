حركة السعر المحقق لبيتكوين تظهر انتعاشًا كاملًا من هبوط الخميس الأسود

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:55 مساءً - يشير مقياس رئيسي آخر إلى انتعاش سوق بيتكوين (BTC) - حيث ضاعف السعر الحالي مؤخرًا السعر "المحقق" للأصل.

سعر بيتكوين مقابل السعر المحقق. المصدر: غلاسنود

ما هو السعر "المحقق" لبيتكوين؟

يتم حساب السعر المحقق لبيتكوين بقسمة القيمة السوقية المحققة على العرض. ويتم احتساب القيمة السوقية المحققة عن طريق ضرب كل ناتج معاملة غير منفرد في السعر السائد عندما تم نقله آخر مرة. وينبغي أن ينقل هذا المقياس تكلفة اقتناء الأصل. تقليديًا، تراوحت القيمة والسعر المحققين دون القيم الفعلية؛ ومع ذلك فقد انقلبت حول يوم الخميس الأسود (١٩ مارس).

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صافي الربح غير المحقق لبيتكوين. المصدر: غلاسنود

هل العودة إلى الحالة الطبيعية علامة جيدة؟

في الأشهر التي تلت ذلك، عادت العلاقة إلى النطاق الطبيعي. وحتى ٢٧ يوليو، كان السعر الفعلي ضعف السعر المحقق تقريبًا. وعلى الرغم من الترحيب دائمًا بالعودة إلى الوضع الطبيعي، إلا أن الجانب السلبي هو أن معظم المعروض يحقق الربح حاليًا. وقد يميل مالكو العملات إلى تحقيق بعض المكاسب التي جمعوها.

ووفقًا لتصنيف غلاسنود، يمكن تصنيف المرحلة الحالية إما على أنها تفاؤل يتجه نحو الإيمان، أو قلق على استعداد للإذعان للخوف. كما أشار تقرير حديث صادر عن بلومبرغ إلى أن الأول أكثر احتمالية لأنه يتوقع ارتفاع بيتكوين فوق ١٢٠٠٠ دولار.