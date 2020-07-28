اعتماد العملات المستقرة يرتفع في مقاطعة كوريا الجنوبية الريفية

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 10:54 مساءً - تشهد مقاطعة بيو في كوريا الجنوبية، الواقعة في مقاطعة تشنغ تشيونغ الجنوبية الريفية، اهتمامًا قويًا بعملة مستقرة محلية قائمة على بلوكتشين منذ إنشائها في أوائل عام ٢٠١٩.

ووفقًا لتقرير نشرته دونغا، فإن معظم سكان المقاطعة من المسنين. وتشير بيانات التعداد إلى أن حوالي ٧٥٠٠٠ شخص يعيشون هناك في المجموع. في عام ٢٠١٩، أنشأت المقاطعة توكن محليًا باسم "غودتراي باي" بتكلفة تزيد عن ٢٦٧٠٠٠ دولار.

الإطلاق لزيادة المدفوعات اللاتلامسية

حتى وقت كتابة المقالة، تم استخدام حوالي ٤٨,٥ مليون دولار من التوكنات في محاولة لتعزيز اعتماد المدفوعات غير التلامسية. ويستخدم النظام أيضًا البطاقة الذكية القائمة على الاتصال القريب المدى أو NFC والتي تهدف إلى تزويد المقيمين بطريقة دفع حتى لو لم يكن لديهم هاتف ذكي.

وقد أظهرت الأرقام التي نشرتها مقاطعة بيو أن ٥٤٪ من سكانها قاموا بتنزيل التطبيق أو استخدموا البطاقة الذكية للدفع باستخدام غودتراي باي. ولم يتم صرف ٨٪ على الأقل من التوكنات التي تلقتها الشركات المحلية إلى عملات ورقية.

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تم دعم مشروع غودتراي باي من قبل شركة تقنية تدعى إن جوي وركس، التي شجعت أيضًا على جعل البطاقات الذكية طريقة دفع بدون رسوم للمستخدمين.

تعزيز الاستخدام حتى قبل كوفيد-١٩

أوضحت المقاطعة أن تبني كوفيد-١٩ لم يعزز التبني. حيث قالوا إن الاتجاه الصعودي للأصل كان يرتفع بشكل كبير منذ إطلاق البطاقة الذكية في أواخر عام ٢٠١٩.

وقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية مؤخرًا عن خططها لاستثمار أكثر من ٤٨,٢ مليار دولار في بلوكتشين وتقنيات الصناعة ٤.٠ الأخرى بحلول عام ٢٠٢٥. ويتمثل هدف الدولة في تعزيز رقمنة جميع الصناعات في فترة ما بعد الوباء القادمة.

كما أعلنت أندونغ، وهي مدينة في مقاطعة جيونغ بوك بكوريا الجنوبية، أيضًا يوم ٧ يوليو أنها مُنحت تصريحًا لتشغيل منطقة تجارة حرة للقنب الصناعي.