تداول العملات المشفرة بنجاح مع بوت DeepTradeBot

العالم يتطور بشكل مهول و يتطور بسرعة أكبر في في السنوات الأخيرة ، ولم يكن عالم الاستثمار والمضاربة غريبًا على هذا التطور. في الوقت الحالي ، يتم تشغيل أكثر من 40% من العمليات المنفذة في أسواق الأوراق المالية العالمية الرئيسية بواسطة روبوتات آلية.

كان النظام البيئي للعملات المشفرة حتى وقت قريب تضاريس غير مستكشفة لهذا النوع من العمليات ، حيث كان أكثر ما يمكن فعله هو أتمتة بعض الطلبات في البورصات. لهذا السبب طور DeepTradeBot سلسلة من أدوات الذكاء الاصطناعي المعقدة وأدوات البيانات الضخمة التي ستسمح لنا باستكشاف عالم جديد تمامًا من الاحتمالات مع القليل من المخاطر.

ما هو DeepTradeBot؟

DeepTradeBot عبارة عن مجموعة من أدوات التداول الآلية التي طورتها Deep Neuro Networks LTD ، وهي شركة مقرها لندن ، إنجلترا ومخصصة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

هنا نجد الميزة الأولى ، نحن نتعامل مع شركة قانونية ، مسجلة في بلد آمن داخل أوروبا. لديهم رقم هاتف للاتصال.

لماذا يعتبر تداول الروبوتات مفيدًا؟

يعتمد الاستثمار على تحليل كمية كبيرة من البيانات ، وتصميم استراتيجية ، ثم تنفيذ الإجراءات التي تتبع تلك الاستراتيجية. هذا أمر سهل القول ، ولكن من الصعب جدًا القيام به.

نحن البشر نجد أنفسنا بقدرتنا المحدودة على معالجة البيانات (كمثال ، هزم الذكاء الاصطناعي الرئيسي الإنسان في تخصصات التحليل النقي مثل الشطرنج). ثانيًا ، يرتكب البشر أخطاء مستمدة من عواطفنا ، والتي غالبًا ما تقودنا بعيدًا عن الطريقة أو تجعلنا ندرك البيانات التي تم تحليلها بطريقة خاطئة. إلى هذه العوامل يجب أن نضيف التعب والأخطاء وما إلى ذلك.

لذلك ، تعد روبوتات التداول أداة مثالية لمساعدتنا في تحقيق عوائد أعلى لاستثماراتنا.

الميزات الرئيسية في DeepTradeBot

سيعمل DeepTradeBot على بورصات العملات المشفرة الرئيسية على مدار الساعة 24/7. للاستفادة الكاملة من جميع فرص الذكاء الاصطناعي ، تتم إدارة 4 أنواع من إجراءات الروبوت وفقًا لحالة السوق:

تداول عالي التردد: يقوم الروبوت بفحص عمليات دفتر الطلبات ويتوقع وصولها إلى السوق من خلال كونها أسرع من الإنسان في تنفيذ العمليات.

التحكيم التجاري: يتم تحليل جميع عروض الأسعار على جميع المنصات للعثور على فرص للقيام بتداولات ناجحة دون مخاطرة.

التداول الخوارزمي: يستخدم الروبوت التحليل الفني والمؤشرات لتحديد الخطوة التالية في السعر.

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التداول بدعم من الأساسيات: يقوم روبوت آخر بمسح مصادر الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية مثل Twitter للكشف عن معنويات المستثمرين وتوقع الارتفاعات التي ستحدث نتيجة لهذه الحركات في المعلومات.

كيف يمكنني الربح مع DeepTradeBot؟

الربح من خلال الاستثمار في DeepTradeBot بسيط للغاية. تم تصميم منصتها لتسهيل العملية برمتها بحيث يكون كل ما علينا القيام به هو التسجيل واختيار نوع الاستثمار وعدد الروبوتات التي نريد أن نستخدمها. والذكاء الاصطناعي سيفعل الباقي. في الجدول التالي يمكننا أن نرى الخيارات المتاحة الآن على المنصة.

الخلايا العصبية هي الوحدة التي تم إنشاؤها لتبسيط قياس قوة الحوسبة التي يمكننا الوصول إليها. يتم الحصول عليها من المعلمات ذات الصلة مثل وقت الحوسبة المخصص ، وعدد طبقات الشبكة العصبية المخصصة وكمية موارد الاتصال المخصصة لقراءة المعلومات وإرسالها.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن لدى DeepTradeBot نسخة مجانية تسمح باختبار النظام الأساسي ، على الرغم من أنه سيكون بالطبع أقل قوة من الخيارات الأخرى.

تتوفر المزيد من المعلومات وشروط العقد الكاملة على موقع DeepTradeBot.

ولكن ليس فقط يمكننا أن نربح من الاستثمار في الروبوتات ، ولكن لدى DeepTradeBot أيضًا نظام انتساب يمكنها من خلاله تحصيل عمولة لكل مستخدم من المستخدمين الذين ام التوصية بهم.

الأحدث من DeepTradeBot: نادي المستثمرين VIP

DeepTradingBot لا يتوقف أبدًا عندما يتعلق الأمر بالابتكار للحصول على أفضل عائد. حتى الآن هم يطلقون نادي المستثمرين المهمين.

لدخول النادي ، يجب عليك دفع رسوم ، وهي ليست عالية جدًا ، ولكنها ستضمن التزام كل من في الداخل بالمشروع وشخص يتمتع بالرؤية والابتكار.

ما الذي يخولنا لعضوية نادي VIP؟ بصفتنا أعضاء في نادي VIP ، سوف نستمتع بما يلي:

الوصول إلى المزيد والمزيد من الروبوتات القوية عندما نعمل كمستثمرين.

رسوم عضوية محسنة ، مع نسب أعلى من الأرباح.

شبكة واسعة من المستويات لخبراء تسويق الامتيازات.

إمكانية التقدم في الهيكل التنظيمي ، وفتح مزايا جديدة وزيادة الدخل.

لذا ستكون الأرباح مضاعفة ، من ناحية العائدات المحسنة على الاستثمار باستخدام الروبوتات ، ومن ناحية أخرى الأرباح الناتجة من الشركات التابعة الجديدة التي تم دمجها في توصياتنا.

الروابط الرسمية

الموقع الالكتروني: https://deeptradebot.com/

تويتر: https://twitter.com/trade_deep

تلجرام: https://t.me/deepTradeBotChannel