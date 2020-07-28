الرئيس التنفيذي لمجموعة استشارية بقيمة ١٢ مليار دولار: بيتكوين من أصول الملذ الآمن في ظل التوترات السياسية

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 10:50 صباحاً - يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة دي فير غروب للاستشارات المالية، إن النشاط الصعودي الأخير لبيتكوين يظهر أن لديها القدرة على استبدال أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ففي بيان على موقع دي فير غروب نُشور يوم ٢٧ يوليو، قال غرين إن بيتكوين (BTC) تحقق حاليًا سمعتها كذهب رقمي في حين أنه من المحتمل أن يُنظر إليها وغيرها من العملات المشفرة على أنها أصول ملاذ آمن.

"حتى الآن، يُعرف الذهب بأنه أصل الملاذ الآمن، ولكن بيتكوين - التي تشترك في خصائصها الرئيسية كونها مخزنًا للقيمة والندرة - يمكن أن تطيح بالذهب من موقعه الذي طال أمده في المستقبل بينما يتحول العالم ليصبح مدفوعًا بالتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى تزايد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة والصين باعتباره أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يختارون "العملات الرقمية اللامركزية وغير السيادية والآمنة" كوسيلة لحمايتهم من الاضطرابات في الأسواق التقليدية.

تأتي تعليقات غرين بعد ارتفاع بيتكوين إلى ١٠٠٠٠ دولار يوم ٢٦ يوليو، في حين وصل سعر العملة إلى أكثر من ١١٠٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.