المطورون يطلقون منصة المصدقين لشبكة اختبار إيثريوم ٢.٠ الأخيرة

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 10:50 صباحاً - مع اقتراب الموعد المقرر لإطلاق شبكة اختبار إيثريوم ٢.٠ النهائية يوم ٤ أغسطس، فتح المطورون الآن الأبواب للمصدقين.

ووفقًا لمدونة إيثريوم يوم ٢٧ يوليو، أعلن فريق البحث وراء إيثريوم ٢.٠ عن إطلاق منصة للمصدقين لشبكة الاختبار متعدد العملاء "ميدالا". وتعد المنصة جزءًا من مرحلة إطلاق شبكة الاختبار، قبل المرحلة ٠، حيث ستنتقل الشبكة نحو إثبات الحصة (PoS).

وقالت المدونة: "نحن ننشرها الآن حتى تتمكنون من تتبع شبكة ميدالا متعددة العملاء القادمة وإيداع العملات فيها". "لكننا سنستمر في تحسين الواجهة في الفترة التي تسبق إطلاق الشبكة الرئيسية".

الخطوات قبل الإطلاق

ستتتبع المرحلة التالية المشاركين وحساباتهم للمساعدة في التحقق من صحة الاختبار. ويحتاج المستخدمون إلى طرح ما لا يقل عن ٣٢ حصة إيثريوم لتشغيل عقدة التحقق. حيث قال داني رايان، منسق إيثريوم ٢.٠، إن ميدالا ستبدأ فقط إذا قام ما لا يقل عن ١٦٣٨٤ مدققًا بمعالجة ما لا يقل عن ٥٢٤٢٨٨ إيثريوم. وإذا لم يتم الوصول إليه بحلول ٢ أغسطس، فسيتم تشغيل شبكة الاختبار بعد ٤٨ ساعة من هذا الإنجاز.

ذكرت ترسنودز اليوم أنه تم معالجة أكثر من ١٥٠٠٠٠ إيثريوم من الودائع، مما يعني أن شبكة الاختبار لديها ما يقرب من ٣٠,٥ ٪ من أدوات التحقق التي تحتاجها لتكون جاهزة للإطلاق الأسبوع المقبل.