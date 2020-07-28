البطاقة البنكية للعملات المشفرة Wirex الان ستدعمها Mastercard

أعلنت ماستركارد أنها منحت حالة عضوية ل شركة Wirex الرئيسية ، لتصبح الشركة الأولى المتخصصة في العملات المشفرة التي تصل الى ولاء ماستركارد من أجل اصدار بطاقة العملات المشفرة لمستخدميها.

تسمح العضوية لشركة Wirex ، وهي شركة المدفوعات الرقمية مقرها لندن ، بإصدار بطاقات الدفع مباشرة للمستهلكين ، مما يسهل على الناس شراء العملة المشفرة وحيازتها وتبادلها إلى الأموال الورقية بسهولة.

قال راج دامودهاران ، نائب الرئيس التنفيذي لماستركارد للأصول الرقمية و البلوكشين ، إن الصفقة كانت جزءًا من توسيع برنامج الأصول الرقمية للشركة ، والذي تم تخفيفه الآن لتمكين شركات التشفير الناشئة الأخرى من أن تصبح أعضاء رئيسيين.

قال دهامودهاران في بيان: “يستمر سوق العملات الرقمية في النضج … إن عملنا مع Wirex ونظام التشفير الأوسع نطاقاً يعمل على تسريع الابتكار وتمكين المستهلكين بمزيد من الخيارات في طريقة الدفع”.

حتى الآن ، كانت البطاقات البنكية للعملات المشفرة ل Wirex في عقد مع Visa ، وهي منافس لشركة Mastercard. تم إصدار البطاقة من قبل مجموعة Wirecard الألمانية للتكنولوجيا المالية بترخيص من Visa.

ومع ذلك ، فإن زوال Wirecard الأخير بعد فضيحة نقدية مفقودة بقيمة 2.1 مليار دولار أثر بشكل سيء على خدمات بطاقات الكيانات مثل Wirex ، مما أجبرها على البحث عن بدائل.

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قال بافيل ماتفييف ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Wirex ، إن عضوية ماستركارد الرئيسية “تمثل اهتمامًا متزايدًا واعترافًا متزايدًا بقبول العملات المشفرة من قبل الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية الرائدة .”

يتم تنظيم Wirex من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وتمتلك ترخيصًا لإصدار البطاقات في أوروبا.

ما رأيك بشراكة Wirex-Mastercard؟

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