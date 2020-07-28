أعلنت ماستركارد أنها منحت حالة عضوية ل شركة Wirex الرئيسية ، لتصبح الشركة الأولى المتخصصة في العملات المشفرة التي تصل الى ولاء ماستركارد من أجل اصدار بطاقة العملات المشفرة لمستخدميها.
تسمح العضوية لشركة Wirex ، وهي شركة المدفوعات الرقمية مقرها لندن ، بإصدار بطاقات الدفع مباشرة للمستهلكين ، مما يسهل على الناس شراء العملة المشفرة وحيازتها وتبادلها إلى الأموال الورقية بسهولة.
قال راج دامودهاران ، نائب الرئيس التنفيذي لماستركارد للأصول الرقمية و البلوكشين ، إن الصفقة كانت جزءًا من توسيع برنامج الأصول الرقمية للشركة ، والذي تم تخفيفه الآن لتمكين شركات التشفير الناشئة الأخرى من أن تصبح أعضاء رئيسيين.
قال دهامودهاران في بيان: “يستمر سوق العملات الرقمية في النضج … إن عملنا مع Wirex ونظام التشفير الأوسع نطاقاً يعمل على تسريع الابتكار وتمكين المستهلكين بمزيد من الخيارات في طريقة الدفع”.
حتى الآن ، كانت البطاقات البنكية للعملات المشفرة ل Wirex في عقد مع Visa ، وهي منافس لشركة Mastercard. تم إصدار البطاقة من قبل مجموعة Wirecard الألمانية للتكنولوجيا المالية بترخيص من Visa.
ومع ذلك ، فإن زوال Wirecard الأخير بعد فضيحة نقدية مفقودة بقيمة 2.1 مليار دولار أثر بشكل سيء على خدمات بطاقات الكيانات مثل Wirex ، مما أجبرها على البحث عن بدائل.
قال بافيل ماتفييف ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Wirex ، إن عضوية ماستركارد الرئيسية “تمثل اهتمامًا متزايدًا واعترافًا متزايدًا بقبول العملات المشفرة من قبل الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية الرائدة .”
يتم تنظيم Wirex من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وتمتلك ترخيصًا لإصدار البطاقات في أوروبا.
ما رأيك بشراكة Wirex-Mastercard؟
إليكم : بطاقات كريبتو Crypto Cards لسحب قيمة العملات المشفرة عبر الصراف الآلي
تابع اخبار سوق المال المشفر، و الاقتصاد المشفر عبر Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.
كانت هذه تفاصيل خبر البطاقة البنكية للعملات المشفرة Wirex الان ستدعمها Mastercard لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.