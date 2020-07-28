أسواق الشبكة المظلمة والمخادعين واللصوص يحتفظون بما يقرب من مليون بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 28 يوليو 2020 12:56 صباحاً - وفقًا لتشيناليسيس، فإن ما يقرب من مليون بيتكوين (BTC) تحتفظ بها جهات غير مشروعة في المجال مع أكثر من نصفهم محتجزون في أسواق الشبكة المظلمة.

عملات بيتكوين التي تحتفظ بها كيانات غير مشروعة. المصدر: تشيناليسيس.

تمتلك الأسواق غير المشروعة حاليًا ٥٨٥٠٠٠ بيتكوين في حوزتها، والجهات الاحتيالية لديها ٩٩٠٠٠ بيتكوين والأموال المسروقة تشكل ٢٠٥٠٠٠ بيتكوين أخرى، وجميع الآخرين لديهم ٣٠٠٠ بيتكوين إضافية - بما مجموعه ٨٩٢٠٠٠ بيتكوين. ووفقًا لتشيناليسيس، فإن ٠,٣٢٪ فقط من جميع تدفقات بيتكوين الحالية ملطخة بالنشاط غير المشروع.

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غسل عملات بيتكوين غير المشروعة. المصدر: تشيناليسيس.

البورصات تلعب دورًا محوريًا

بغض النظر عن المنشأ، فإن أفضل الوجهات لعملات بيتكوين غير المشروعة هي بورصات العملات المشفرة. ويتزامن هذا مع السلوك الملحوظ للمتسللين الجدد على تويتر، الذين سارعوا بنقل أصولهم المكتسبة حديثًا إلى البورصات.

ويحتفظ المحتالون واللصوص بما يقرب من ٣٠٠٠٠٠ بيتكوين. في السنوات الأخيرة، بدأت بورصات العملات المشفرة في أخذ إجراءات اعرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال على محمل الجد بشكل أكبر. وهذه السياسات تجعل من الصعب على المجرمين تفريغ غنائمهم غير المشروعة، وهو ما يبشر بالخير للسوق لأن عمليات البيع الضخمة من قبل المجرمين يمكن أن تؤدي إلى انهيار السعر.