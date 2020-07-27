هواوي تتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع بلوكتشين متعلقة بالتخزين

تام شمس - الاثنين 27 يوليو 2020 11:55 مساءً - تقدمت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي مؤخرًا بطلب للحصول على براءة اختراع جديدة تتعلق بتقنية بلوكتشين التي تتعامل مع طرق التخزين والأجهزة. وتمتلك هواوي عددًا من براءات الاختراع الأخرى ذات الصلة، والتي تغطي موضوعات مثل طرق التسوية القائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لقاعدة بيانات الشركات الصينية، قدمت شركة تيانيانكا، الشركة المصنعة للهواتف الذكية، براءة اختراع "جهاز وأداة تخزين سجلات بلوكتشين" في ١٧ يناير ٢٠١٩. وتم تحديد تاريخ إعلان التطبيق في ذلك الوقت ليكون ١٤ يوليو.

كانت حكومة منطقة نانشان في شنزن قد أعلنت سابقًا عن شراكة مع هواوي لتعزيز اعتماد بلوكتشين والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في المنطقة من خلال إنشاء منطقة العرض الصناعي كونبينغ.

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العمل مع بنك الصين الشعبي

وقعت هواوي أيضًا "اتفاقية تعاون استراتيجي" مع بنك الصين الشعبي، لكن التفاصيل ظلت سرية.

وقد تم تحقيق هذه الشراكة بعد فترة وجيزة من بدء البنك في اختبار عملته الرقمية في شنزن، بالتعاون مع هواوي.

في أبريل، انضمت أكثر من ١٠٠ شركة معروفة، محلية وأجنبية، إلى تحالف ابتكار بلوكتشين في الصين. وكان من بين الأعضاء: إنسبور وتسينغوا يونيغروب وهواوي وآي بي إم وتنسنت وعلي بابا وبايدو، وفقًا للإعلان.