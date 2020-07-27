منصة خدمة ذاتية تُصدر توكنات أوراق مالية مدعومة بأصول العالم الحقيقي

تام شمس - الاثنين 27 يوليو 2020 11:55 مساءً - توكنايزر هي منصة جديدة للخدمة الذاتية تم إطلاقها في ٢٩ يوليو وتوفر حلًا لإصدار بلوكتشين متوافق تمامًا مع توكنات الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

وسيتيح ذلك للشركات والأفراد ترميز أصولهم بدون أي مهارات فنية أو مهارات ترميز، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لجمع الأموال وتداولها في بورصة توكنايزر.

توكنايزر تسعى لتحقيق قيمة الأصول

لطالما تم الإشادة بترميز الأصول الحقيقية باعتباره أحد التطبيقات المفيدة للغاية لتكنولوجيا بلوكتشين. ومع ذلك، كان هذا عادة ما يتطلب إما فريق ترميز مخصص أو خدمات طرف ثالث لإصدار التوكنات قبل الآن.

ولكن منصة توكنايزر تتيح الوصول إلى الأدوات التي تمكن أي شخص من إصدار التوكن التي تمثل أصوله الحقيقية.

وتعتبر أنواع الأصول التي يمكن ترميزها غير محدودة، حيث تغطي الأصول المادية مثل العقارات والأعمال الفنية والعناصر الفاخرة، وفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وصناديق التحوط وأشياء أقل ملموسة بما في ذلك الملكية الفكرية والهوية.

Advertisements

والهدف من ذلك ليس المضاربة على العملات الرقمية، ولكن لتحقيق قيمة الأصول الموجودة وتبسيط جمع الأموال.

البنية التحتية الشاملة للتمويل اللامركزي

تفتح توكنايزر الأصول أمام مجموعة أكبر من المستثمرين العالميين، وتقدم بورصة متكاملة يمكن تداول التوكنات فيه. ويعتقد الرئيس التنفيذي مانيندرا ماجومدار أنها أول منصة تمويل لامركزية شاملة، في مجال العملات المشفرة:

"تضمن منصة إصدار الخدمة الذاتية توكنايزر أن يتمكن أي شخص من إنشاء توكن الأوراق المالية الخاص به دون إتقان لغة العقود الذكية. وبدلًا من إدخال أدوات متعددة مرهقة ومعقدة، حافظنا على التجربة بأكملها داخل منصتنا".

يمتلك الترميز القدرة على جعل الصناعة المالية أكثر سهولة وكفاءة، مع فتح تريليونات الدولارات من الأصول غير السائلة حاليًا.