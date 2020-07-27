بلومبرغ: مقياس رئيسي يقترح وصول سعر بيتكوين لأعلى من ١٢ دولار

تام شمس - الاثنين 27 يوليو 2020 11:55 مساءً - يشير تقرير بلومبرغ لمنتصف العام إلى أن سعر بيتكوين (BTC) قد يرتفع قريبًا فوق ١٢٠٠٠ دولار.

العناوين النشطة ترتفع

يؤكد التقرير أن المؤشرات لبيتكوين على السلاسل وخارجها تشير إلى تقدير الأصول. وأحد المقاييس الرئيسية لبلومبرغ هو عدد العناوين النشطة. حيث أوضحت بلومبرغ:

"كان أعلى سعر في نهاية اليوم لبيتكوين لعام ٢٠١٩ هو ١٢٧٣٤ دولارًا، بناءً على أسعار بلومبرغ. وما لم ينعكس تقدم العناوين بشكل مفاجئ، يشير التاريخ إلى أن بيتكوين قد ينجذب نحو هذا المستوى".

ديناميكيات غرايسكيل إيجابية

تقترح بلومبرغ أن النمو المستمر لصندوق بيتكوين تراست من غراي سكيل وتقلص الزيادة مقابل سوق بيتكوين الفوري ينبغي أن يُفسر أيضًا على أنه صعودي للسوق:

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"على أساس متوسط ​​٣٠ يومًا، فإن زيادة الصندوق بنسبة ٢٠٪ لصافي قيمة أصوله الأساسية تقارن بالمتوسط ​​التاريخي البالغ ٣٩٪".

على الرغم من أننا من المفترض أن نلاحظ أن نمو الصندوق قد بدأ في الركود بالآونة الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه المكتب الأمريكي لمراقب العملة بالسماح للبنوك الأمريكية بتوفير خدمات حفظ الأصول الرقمية يجب أن يزيل العقبة الأخيرة أمام المستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، يؤكد على أنه من الضروري أن تخترق بيتكوين هضبة ١٠٠٠٠ دولار (من المحتمل أن التقرير قد تم إعداده الأسبوع الماضي) للحفاظ على هذا الزخم.

وعلى الرغم من أن بلومبرغ لا تزال متفائلة بشأن بيتكوين، إلا أن مستوى تفاؤلها يبدو أنه يتضاءل. ففي أواخر يونيو، كانت مؤسسة النشر تشير إلى أن بيتكوين تتطلع إلى مقاومة ١٣٠٠٠ دولار؛ وفي أوائل يونيو، كانت تتوقع أن ترتفع إلى ما فوق ٢٠٠٠٠ دولار.