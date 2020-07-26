بولونيكس تضيف توكن التمويل اللامركزي ديسنتر

تام شمس - الأحد 26 يوليو 2020 08:55 مساءً - منذ 51 دقيقة
تضيف بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" توكن تمويل لامركزي آخر إلى منطقة الابتكار الخاصة بها
أعلنت بورصة العملات المشفرة بولونيكس أنها أضافت توكن التمويل اللامركزي ديسنتر إلى مركز ابتكار التمويل اللامركزي الخاص بها.
وتقوم ديسنتر، وهي منصة غير قابلة للتغيير تجمع بيانات المستخدمين وتؤمنها، بالسماح للأشخاص باستثمار نشاطهم على الإنترنت. ويُستخدم توكنها الأصلي DEC لشراء وبيع البيانات، ووفقًا لبولونيكس فإنه "يساعد في تحديد قيمة بيانات المستخدمين". ويمكن للمستخدمين كسب أو فقدان قيمة البيانات الشخصية، أو PDV، بناءً على التفاعلات الإيجابية أو السلبية داخل منصة ديسنتر. وتزيد قيمة البيانات الشخصية الإيجابية من القيمة القابلة للانفاق لتوكنات DEC.
ويعتبر DEC أحدث مشروع تمويل لامركزي تضيفه بولونيكس، حيث قالت بورصة العملات المشفرة أن إضافة DEC هي جزء من دعمها المستمر لمشاريع التمويل اللامركزي.
أعلنت بولونيكس أيضًا مؤخرًا عن إضافتها لصفقات قائمة على الانتخابات الأمريكية قبل أشهر من انتخابات نوفمبر ٢٠٢٠. حيث أضافت TRUMPWIN وTRUMPLOSE إلى منطقة الابتكار. وتسمح الأصول للناس بالمراهنة على نتائج الانتخابات.
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