مشروع المدينة الذكية القائمة على بلوكتشين "لايمستون" يخطط لإدراج توكنه للتداول

تام شمس - الأحد 26 يوليو 2020 08:55 مساءً - أعلن لايمستون نتورك، وهو مشروع بلوكتشين مقره سنغافورة لبناء المدن الذكية، يوم ٢٣ يوليو أنه سيدرج توكنه الأصلي LIMEX في بورصة بيترو للتداول.

ووفقًا للتقرير، سيدمج LIMEX تطبيقات المدينة الذكية بالكامل مثل إدارة الممتلكات ومراكز التسوق والمدفوعات والخدمات المالية والنقل ومواقف السيارات والأغذية والمشروبات والترفيه لإنشاء نظام بيئي حضري ذكي.

الاستفادة من بلوكتشين لإدارة البيانات والخصوصية

بدأ لايمستون نتورك بمشروع تطوير خاص مساحته ١٠٠ هكتار في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا. وهو يخطط لاستقبال ١٠٠٠٠ مستأجر مع عدد سكان يومي يبلغ ١٩٠٠٠٠ شخص.

وبحسب ما ورد اعتمد لايمستون نتورك تقنية بلوكتشين لتمكين جمع البيانات عبر نقاط الاتصال اليومية للسكان والمشاركة دون غزو خصوصية المستهلكين. كما أنهم يتوقعون أن يعطي هذا فهمًا أكثر عمقًا لوظائف المدينة، بما في ذلك حركة المرور على الطرق واستهلاك الطاقة والمياه وتحركات المقيمين والمزيد.

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ويخطط المشروع لتضمين شركاء من أطراف ثالثة مثل تطبيقات التنزه بالرحلات والاتصالات وشركات التمويل لتعزيز النظام البيئي في وقت لاحق.

موافقة الناس على استخدام بياناتهم

يُقال إن لايمستون، وهي شبكة قائمة على الأذونات، تسمح للمستهلكين بإدارة الموافقة على بياناتهم واستخدامها. وسيتمكن مقدمو الخدمات والتجار من التحقق من هويات المستهلكين من خلال طلب البيانات عبر العقود الذكية الخاصة. حيث قال إيدي لي، المؤسس المشارك والشريك الإداري للايمستون نتورك: "إن جمال بلوكتشين هو القدرة على إعادة القوة إلى المستهلكين".

كما تزيل إمكانية نقل البيانات الآمنة أيضًا الحاجة إلى الوسطاء مثل الوكالات بين مقدمي الخدمات والمستهلكين. ويمكن بعد ذلك تحويل وفورات التكلفة إلى المستهلكين.

كذلك يمتلك لايمستون أيضًا تطبيق هاتف محمول سيكون واجهة للمقيمين للتسجيل للحصول على جواز سفر رقمي. وبمجرد التحقق من هوياتهم بعد الفحص وفقًا لقواعد البيانات العالمية، يمكنهم الوصول إلى ميزات مثل المدفوعات الرقمية والوصول إلى المباني وتطبيقات القروض الصغيرة والمزيد.