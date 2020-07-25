باينانس تبدأ في توزيع بطاقات الخصم الخاصة بها

تام شمس - السبت 25 يوليو 2020 11:55 مساءً - بعد أشهر من الانتظار والتخطيط والاختبار، بدأت باينانس في تسليم بطاقات الخصم الخاصة بها للعملاء.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو، والمعروف أيضًا باسم سي زي، في تغريدة يوم ٢٥ يوليو، ردًا على أحد أفراد المجتمع المهتمين بالمنتج: "لقد بدأ هذا الشحن بكميات محدودة حتى الأمس."

تُظهر التقارير السابقة إطلاق البطاقة في أغسطس في المناطق الأوروبية، لذلك يمكن الاستدلال بأن سي زي يعني الشحن إلى العملاء الأوروبيين في الوقت الحالي.

باينانس تكشف النقاب عن البطاقة في ٢٠٢٠

كشفت باينانس، التي تعد واحدة من أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة، عن خطط لبطاقة خصم تعمل بالعملة الرقمية في أبريل ٢٠٢٠، تسمى باينانس كارد. وقد شرعت الشركة في الاستحواذ على شركة سوايب لبطاقات الخصم المباشر وفقًا لتقارير من يوليو، وذلك باستخدام عملية الاستحواذ جنبًا إلى جنب مع خططها لبطاقة باينانس.

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حيث اختبر سي زي خيار الدفع في يوليو حسبما تم الكشف عنه في منشور على تويتر بتاريخ ١٠ يوليو، كجزء من التجربة الأولية للمنتج.

وبحلول ١٤ يوليو، أعلنت باينانس عن خططها لإطلاق البطاقة في أغسطس في بعض المناطق الأوروبية مع التوافق مع أربعة أصول رقمية، بما في ذلك بيتكوين وأصل BNB من باينانس.

وتُظهر تغريدة سي زي الأخيرة المزيد من التطوير لبطاقة باينانس، والتي تصدرت العديد من عناوين الأخبار الرئيسية في يوليو. كما تصدرت باينانس نفسها أيضًا عددًا كبيرًا من عناوين الأخبار في عام ٢٠٢٠ وسط عام جامح.