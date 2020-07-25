بي تي سي.توب تطلق منصة "تعدين مشترك"، وتروّج لها كأفضل منصة للتعدين السحابي

تام شمس - السبت 25 يوليو 2020 08:55 مساءً - تريد مجموعة التعدين التي تتخذ من الصين مقرًا لها "بي تي سي.توب" ترقية مفهوم التعدين السحابي، والذي يسمح للمستخدمين بتعدين العملات المشفرة عن بُعد عن طريق شراء كمية معينة من طاقة الهاش من طرف ثالث، مع ما يطلق عليه "التعدين المشترك".

وحسبما أُعلن يوم ٢٥ يوليو، تهدف الشركة التابعة الجديدة "للتعدين المشترك" بي.توب إلى تقليل المخاطر المرتبطة بـ "منتجات التعدين السحابي الشائعة" من خلال توفير المزيد من المرونة.

وعلى وجه التحديد، تدعي بي.توب أنها لن تفرض رسوم الخدمة والصيانة على مستخدميها إلا بعد أن تصل إلى نقطة التعادل، مما يعني أن عملائها يبدأون في مشاركة الأرباح عندما تكون عائداتهم مساوية للتكلفة التي دفعوها في البداية لشراء المعدات. ووفقًا للشركة، ستبدأ في تحصيل رسوم تتراوح من ١٧,٥٪ إلى ٣٠٪، اعتمادًا على مقدار استثمار عملائها.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي شركة بي.توب أنها تقدم معدات التعدين "بأسعار طلب مجمعة"، مما يسمح للمستخدمين إما بشراء أسهم في أجهزة التعدين الفردية، اعتمادًا على مقدار التيراهاش (TH) من معدل الهاش الذي يريدون امتلاكه أو شراء هذه الآلات ككل. ويُفترض أن هذا الخيار الأخير يسمح للعملاء بسحب معداتهم من مزارع التعدين الخاصة ببي.توب الموجودة في جميع أنحاء الصين وشحنها إلى وجهة يختارونها، أو إعادة بيع أجهزة التعدين إلى الشركة بسعر إعادة البيع في السوق.

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وقد صرّح جيانغ زوير، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بي تي سي.توب، لكوينتيليغراف: "أقدر أن شركات التعدين الصناعية الأخرى ستبدأ قريبًا أيضًا في تقديم منتجات تعدين مشتركة مماثلة"، مضيفًا أنه يتوقع أن يكون العرض شائعًا بين كل من العملاء الأفراد والمؤسسات:

"على الرغم من أن بي.توب تهدف إلى تسهيل مشاركة الأفراد في تعدين العملات المشفرة، إلا أنني أعتقد أنها ستجذب أيضًا عملاء مؤسسيين من جميع أنحاء العالم ممن يرغبون في الاستفادة من البنية التحتية الصناعية وشراكاتنا الصناعية الاستراتيجية وأسعار الكهرباء المنخفضة من مراكز البيانات لدينا في جميع أنحاء الصين".

ووفقًا لزوير، فإن بعض مستخدمي التعدين المشترك لبي.توب المتواجدون في الصين، حيث عرضوا هذا البرنامج لأول مرة في مارس، على استعداد لاستثمار ما يصل إلى ١٠-٢٠ مليون يوان، أو ١,٤ - ٢,٨ مليون دولار. والآن، تم إطلاق المنصة دوليًا.

وتدعي بي.توب أنها تتقاضى حوالي ٣,٣ سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط/ ساعة، على الرغم من أنه يبدو أن السعر يمكن أن يتغير بمجرد انتهاء موسم الأمطار في سيتشوان حيث توجد بعض مزارع التعدين هناك. وسيتحمل المستخدمون تكلفة الكهرباء التي تستهلكها أجهزتهم طوال البرنامج بأكمله.