سعر إيثريوم يقترب من ٣٠٠ دولار أمريكي بينما تغذي بيتكوين وتوكنات التمويل الذاتي موجة ارتفاع جديدة

تام شمس - السبت 25 يوليو 2020 03:53 مساءً - حيث أظهر سعر إيثريوم (ETH) أداءً قويًا بشكل لا يصدق هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بأكثر من ٢٢٪ منذ بداية الأسبوع وحوالي أقل من دولار واحد من تحقيق ارتفاع جديد لعام ٢٠٢٠.

مخطط السعر الأسبوعي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

وفقًا لتقارير كوينتيليغراف، تُعزى ترقية إيثريوم ٢.٠ القادمة والنمو الهائل لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) إلى المشاعر الصعودية الحالية المحيطة بثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وبدأت الحركة الصعودية القوية في ٢١ يوليو عندما ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ٩٤٣٠ دولارًا ونجح ارتفاع كبير في الحجم في دفع سعر إيثريوم فوق خط الاتجاه الهابط ومستوى النطاق المرئي عالي الحجم (VPVR)عند ٢٤٦ دولارًا.

وبمجرد وصوله فوق ٢٤٥ دولارًا، استغل سعر إيثريوم فجوة مستوى النطاق المرئي عالي الحجم من ٢٤٦ دولارًا إلى ٢٦٣ دولارًا ودفع مستوى المقاومة عند ٢٦٣ - ٢٧١ دولارًا.

المخطط اليومي لسعر إيثريوم مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من دفع السعر فوق قمة ١٤ فبراير ٢٠٢٠ عند ٢٨٨,٣٢ دولارًا، فإن الارتفاع السريع إلى ٣١٧ دولارًا أمر محتمل. كما أن اختراق هذا المستوى سيضع سعر إيثريوم في وضع يسمح له بإعادة اختبار أعلى مستوى في يونيو ٢٠١٩ عند ٣٦٧ دولارًا.

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سعر إيثريوم كنسبة مئوية من سعر بيتكوين. المصدر: سكيو

يظهر زوج إيثريوم مقابل بيتكوين أيضًا قوة، ووفقًا لبيانات من سكيو، حيث ارتفع سعر إيثريوم كنسبة مئوية من سعر بيتكوين إلى ارتفاع جديد.

مخطط سعر إيثريوم اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

مع ارتفاع سعر إيثريوم إلى ٢٨٧,٢٣ دولارًا، تذبذب سعر بيتكوين حول مستوى ٩٦٠٠ دولار. كما سجلت العديد من أعلى ٢٠ عملة بديلة مكاسب معتدلة.

حيث ارتفع كاردانو (ADA) بنسبة ٨,٤٢٪، وارتفعت باينانس كوين (BNB) بنسبة ٧,٧٣٪، وارتفع لايتكوين (LTC) بنسبة ٦,٤٢٪.

ووفقًا لكوين ماركت كاب، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢٨٩,٣ مليار دولار. وفي الوقت نفسه، كان مؤشر هيمنة بيتكوين يتجه إلى الانخفاض منذ ارتفاعات ٢٠٢٠ بنسبة ٦٧٪ إلى ٦١٪ الحالية.