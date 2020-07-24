بولونيكس تضيف صفقات قائمة على الانتخابات الأمريكية

تام شمس - الجمعة 24 يوليو 2020 11:55 مساءً - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠، أضافت بورصة العملات الرقمية بولونيكس طريقة للمراهنة على النتيجة.

حيث أوضحت بولونيكس في بيان صدر حديثًا: "إن TRUMPWIN وTRUMPLOSE هما أول الأصول الجديدة التي تنضم إلى منطقة الابتكار اليوم".

تحديد قيمة الأصول وفقًا لنتائج الانتخابات

يأتي الإدراج الجديد لبولونيكس قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر ٢٠٢٠.

وكتوكنات ERC-٢٠، تبلغ قيمة الأصول الانتخابية ١ دولار أو ٠ دولار، اعتمادًا على نتائج الحدث. حيث تبلغ قيمة ١٠ توكنات TRUMPWIN ١٠ دولارات أمريكية إذا فاز الرئيس ترامب في انتخابات نوفمبر. وفي المقابل، فإن امتلاك ١٠ توكنات TRUMPLOSE سيهبط إلى ٠ دولار إذا فاز المرشح.

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وتسمح الأصول للجمهور بالرهان على نتائج الحدث القادم، مع ربط قيمة كل توكن باحتمال وقوع الحدث المحدد. وقد أوضحت البورصة أن "سعر السوق من TRUMPLOSE يجب أن يكون مساويًا تقريبًا لـ ١ ناقص هذا الاحتمال".

الأصول تتبع نموذج منتج FTX

يأتي منتج بولونيكس متبعًا خطى نموذج مماثل أصدرته بورصة FTX في مايو، مما سمح للمستخدمين بتداول العقود الآجلة بناءً على الانتخابات. إذ قال البيان إن "TRUMPWIN وTRUMPLOSE مبنيان على العقود الآجلة President 2020 على FTX".

وكانت باينانس واحدة من البورصات الأخرى التي قامت بعمليات إدراج منتجات مبتكرة مماثلة في الأشهر الأخيرة. حيث أطلقت بورصة العملات المشفرة العملاقة منتجات FTX ذات الرافعة المالية، فقط لتزيلها قبل إضافة أصولها الخاصة ذات الرافعة.