وزارة أوكرانية تخطط لتتبع معاملات العملات المشفرة باستخدام بيتفيوري

تام شمس - الجمعة 24 يوليو 2020 11:55 مساءً - ستقوم وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، وهي سلطة حكومية رئيسية وراء تنظيم العملات المشفرة المحلي، بتنفيذ أداة تحليلات العملات المشفرة من بيتفيوري لتتبع معاملات العملات المشفرة.

وحسبما تم الإعلان عنه رسميًا يوم ٢٣ يوليو، وقّعت الوزارة اتفاقية مع أداة امتثال العملات المشفرة من بيتفيوري والمعروفة باسم كريستال.

كريستال من بيتفيوري تقدم خبرة في مجال تحليلات العملات المشفرة للحكومة الأوكرانية

كريستال هي مجموعة برامج مصممة لمكافحة الجرائم التي تنطوي على عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC)، وقد تم إطلاقها بواسطة بيتفيوري في أوائل عام ٢٠١٨.

وسيقوم موظفو كريستال بتزويد الوزارة بخبرة تحليلات العملات المشفرة، حسبما أوضحت كريستال في موقعها على الإنترنت. وصرحت كريستال إن المديرين التنفيذيين في الوزارة سيتم تدريبهم على المراقبة المهنية لمعاملات الأصول الافتراضية من خلال المنصة.

أوكرانيا تريد تتبع مصدر المعاملات غير المشروعة

وفقًا للوزارة، فإن الغرض الرئيسي من التعاون الجديد هو "التكوين السريع وإضفاء الشرعية على سوق الأصول الافتراضية في أوكرانيا". حيث يشير الإعلان الرسمي إلى أنه من خلال تنفيذ حلول كريستال التحليلية، تتوقع حكومة أوكرانيا التحقق من مصدر المعاملات غير المشروعة.

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ويعتقد كايرالو تشيكرادزي، مدير المنتجات في كريستال بلوكتشين، أن التعاون سيحقق المزيد من الاعتماد السائد في صناعة العملات المشفرة. حيث قال:

"يسر فريق كريستال بلوكتشين مساعدة الحكومة الأوكرانية في الوقت الذي تتحرك فيه البلاد بثبات نحو المزيد من تبني العملات الرقمية. ونحن فخورون للمساعدة في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال في أوكرانيا".

كريستال لا تدعم عملات تركز على الخصوصية

وفقًا للمعلومات المتوفرة على موقع كريستال الإلكتروني، تدعم المنصة عددًا كبيرًا من العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) وريبل وبيتكوين كاش (BCH) بالإضافة إلى توكنات ERC-٢٠ و ERC-٧٢١ أو ما يسمى بالتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs). ويبدو أن النظام لا يحتوي على عملات رئيسية تركز على الخصوصية مثل زي كاش (ZEC) ومونيرو (XMR).

وقد قالت كريستال في الإعلان إن برمجياتها تستخدم من قبل عدد من البنوك الأوكرانية والوكالات الخاصة والحكومية لمراقبة المعاملات المالية.