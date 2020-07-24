لم يعد لدى المؤسسات الرئيسية أسباب تنظيمية للخوف من العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 24 يوليو 2020 09:55 مساءً - قد تمنح الشفافية التنظيمية الأخيرة التي قدمتها الهيئة التنظيمية المصرفية الأمريكية، أو مكتب مراقب العملة (OCC)، المؤسسات المهتمة الثقة لدخول مجال العملات المشفرة.

حيث قال ديوغو مونيكا، رئيس خدمة حفظ العملات المشفرة أنكوراج، لكوينتيليغراف يوم ٢٣ يوليو، في إشارة إلى إجراءات مكتب مراقب العملة إنه "بالنسبة لأولئك منا الذين قاموا ببناء هذا النظام البيئي لسنوات، فإنه يثبت تلك الجهود بشكل كبير".

وأضاف:

"لكن الأهمية الحقيقية هنا هي لأنواع اللاعبين المؤسسين الذين ربما كانوا يجلسون على الهامش في غياب توجيه تنظيمي واضح. إذ يخرج مكتب مراقب العملة قائلًا إن المؤسسات المالية التقليدية أكثر يمكنها الاحتفاظ بالعملات المشفرة بشكل فعال يمحو هذا القلق. Advertisements

تحرك مكتب مراقب العملة هو انتصار لمجال العملات المشفرة

في ٢٢ يوليو، أعلنت مكتب مراقب العملة أن حفظ الأصول الرقمية من قبل البنوك الأمريكية الفيدرالية هو نشاط مسموح به. حيث قال أنتوني بومبوليانو الشريك المؤسس لمورغان كريك ديجيتال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب مؤخرًا إن الخطوة وفرت الشفافية دون تغيير أي إرشادات حالية.

وقال مونيكا إن "خطاب مكتب مراقب العملة البارحة هو فوز كبير للعملات المشفرة". "لا يقتصر الأمر على جلب الوضوح التنظيمي الذي تشتد الحاجة إليه إلى مجال الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ولكنه يشير أيضًا إلى المشككين والسوق الأوسع نطاقًا بأن فئة الأصول هذه موجودة لتبقى."

قد تدخل المزيد من البنوك إلى المجال

هل ستقدم جميع البنوك خدمات حفظ العملات المشفرة في المستقبل؟ قال مونيكا إن "الأمر لا يتعلق بما إذا كانوا سيفعلون بل كيف سيفعلونه". وأوضح أن حيازة الأصول الرقمية للعملاء يتطلب حاليًا أدوات تقنية وبراعة محددة - وهو أمر قد لا تستضيفه البنوك في الوقت الحاضر. كما أن نشاط وتفاعل بلوكتشين، مثل التكديس، يجلب أيضًا المزيد من المضاعفات والمتطلبات.

وأضاف: "بشكل خاص عندما تكون هذه الإجراءات مدرة للعائد، سيكون من الضروري للبنوك الائتمانية دعمها من خلال الشراكات أو علاقات الوصي الفرعي مع منصة خدمات مالية مثل أنكوراج".