أوبرا يقوم بتوسيع عمليات محفظة العملات المشفرة إلى المملكة المتحدة

تام شمس - الجمعة 24 يوليو 2020 11:52 صباحاً - يواصل أوبرا، وهو متصفح ويب شهير، توسيع تكامله للعملات المشفرة من خلال توسيع عمليات حشد محفظة العملات المشفرة إلى المملكة المتحدة.

وبعد تقديم الخدمة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، توفر أوبرا الآن عمليات شراء العملات المشفرة في المملكة المتحدة من خلال شراكة مع معالج العملات المشفرة رامب.

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حسبما تم الإعلان عنه لكوينتيليغراف يوم ٢٤ يوليو، فإن الحل يطبق واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة الأوروبية ويتيح عمليات عملات مشفرة منخفضة الرسوم عبر الحسابات المصرفية أو تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية ريفولت.

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ويقول تشارلز هامل، رئيس العملات المشفرة في أوبرا، إنه عند الإطلاق، سيكون عملاء المملكة المتحدة قادرين على شراء إيثريوم (ETH)، مع المزيد من العملات المشفرة في المستقبل القريب.

ومنذ أن أطلق أوبرا أول محفظة عملات مشفرة لها في عام ٢٠١٨، قدمت الخدمة الدعم لعدد من العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم، بالإضافة إلى العديد من التوكنات ERC-٢٠ وERC-٧٢١.

وقال هامل: "هذا يعني أننا نغطي إلى حد كبير معظم أكبر ١٠٠ أصل رقمي". وباعتباره أول متصفح ويب تقليدي يستخدم "العملات المشفرة"، فإن محفظة العملت المشفرة لأوبرا تمتلك أكثر من ١٧٠٠٠٠ مستخدم نشط شهريًا حتى الآن.