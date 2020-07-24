يقول الرئيس التنفيذي لإحدى البورصات إن استخدام وتداول العملات الرقمية يزداد في إفريقيا

تام شمس - الجمعة 24 يوليو 2020 02:55 صباحاً - شق استخدام العملات الرقمية وتداولها طريقه إلى إفريقيا، حيث اكتسب انتشارًا في جميع أنحاء القارة، وفقًا لكريس موريس، الرئيس التنفيذي لييلو كارد - وهي بورصة عملات مشفرة مقرها في لاغوس بنيجيريا.

حيث قال موريس لكوينتيليغراف في مقابلة إنه "فيما يتعلق بمشهد العملات المشفرة وكل شيء، فإن الأمور تنمو بسرعة كبيرة حقًا عبر القارة، ولكن على وجه التحديد في نيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا".

ومع تصدر الدول الأربع المذكورة مسيرة العملات المشفرة، أضاف موريس أنه "في هذه المرحلة، إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تستمر في التوسع للخارج إلى بقية القارة".

استخدام العملات المشفرة في إفريقيا لا يتم تمثيله بدقة على الورق

على النقيض من أمريكا الشمالية، مع وجود عدد كبير من البورصات، تشهد إفريقيا المزيد من تداول العملات الرقمية والمعاملات والاستخدام خارج البورصة، مما يجعل حجم الصرف المحدد يمثل تمثيلًا أقل دقة لانتشار فئة الأصول.

وقد قال موريس معلقًا على حجم أصول العملات المشفرة إن "معظمها لا يعمل من خلال البورصات الرسمية". وأشار إلى أنه "يعمل من خلال واتساب أو تيليغرام أو التداول المباشر غير الرسمي"، مشيرًا إلى بعض الأمثلة على طرق استخدام العملات المشفرة الأخرى التي تتم مشاهدتها عبر القارة.

وأضاف موريس:

"أقدر أن الحجم الفعلي في إفريقيا لا يقل عن خمسة إلى ثماني مرات من أي رقم حجم فعلي يمكنك العثور عليه، بناءً على مقدار المال الذي يتحرك عبر هذه التجمعات المظلمة، وبشكل أساسي من خلال مجموعاتا تيلغرام وواتساب."

موريس يشهد انتشار العملات الرقمية في إفريقيا

قال موريس "لقد سمعت تقديرات بأن نيجيريا وجنوب إفريقيا كلاهما ضمن الخمسة الأوائل من حيث نصيب الفرد من مستخدمي العملات المشفرة". وأضاف: "رأيت تقديرات تصل إلى ١٠٪ من الناس في جنوب إفريقيا الذين يمتلكون، أو امتلكوا بيتكوين في وقت ما". تؤكد تقارير كوينتيليغراف الأخيرة ملكية العملات المشفرة العالية وأرقام الاستخدام في جميع أنحاء المنطقة.

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مستفيدًا من خبرته في بورصة ييلو كارد، بالإضافة إلى مشاركته في مشاركة العملات المشفرة عبر القارة، أشار موريس إلى البيانات على أنها منطقية. حيث قال إنه "في نيجيريا وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص، إنه فريد للغاية من حيث أن أي شخص تتحدث معه على الأقل لديه مستوى أساسي من فهم لبيتكوين"، مقارنًا المشهد بالمشهد الأمريكي.

استخدام العملات المشفرة منطقي للمنطقة

أوضح موريس أن استخدام العملات المشفرة يشكل خيارًا منطقيًا لأفراد المنطقة. وبصفتها أصلًا رقميًا عالميًا يديره الناس بعيدًا عن سيطرة الحكومة، تمتلك بيتكوين إمكانات للمعاملات السريعة وتخزين الأموال ذات السيادة الذاتية.

كما شرح موريس جوانب بيتكوين بأنها جذابة للناس في إفريقيا، بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالوصول إلى خيارات مماثلة وأكثر تقليدية. وذكر أيضًا العملات المشفرة كمصدر بديل للدخل لسكان القارة.

الاهتمام بالعملات المشفرة يبدأ في إفريقيا منذ ما يقرب من ست سنوات

قال موريس إن السكان الأفارقة بدأوا يكتسبون اهتمامًا بالعملات المشفرة تقريبًا بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، حيث شهدت الصناعة زخمًا عامًا كبيرًا بحلول عام ٢٠١٧.

وكعام هائل لصناعة العملات الرقمية، امتلأ عام ٢٠١٧ أيضًا بأخبار ذات صلة بالعملات المشفرة من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. واحتلت هذه الصناعة مكانها في دائرة الضوء السائدة حيث ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير وسط المضاربة والضجة. وقال موريس إن الحركة العالمية بأكملها سهّلت التعليم حول الصناعة.

وأوضح أن "كل شخص التقيت به في إفريقيا كان واسع الحيلة للغاية". "عندما يرون فرصة كهذه، يكونون مهتمين - يريدون معرفة المزيد."

بصفتها فئة أصول عالمية بطبيعتها، نمت العملات الرقمية بشكل كبير منذ إطلاق بيتكوين لعام ٢٠٠٩، حيث قدمت نفسها كحل لعدد من المشاكل، بدءًا من حل التضخم في فنزويلا، إلى فئة أصول مالية في أمريكا الشمالية.