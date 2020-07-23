مشاريع بلوكتشين الصينية تتحد لدفع اعتماد التيار إلى الأمام

تام شمس - الخميس 23 يوليو 2020 11:55 مساءً - يتحد نيو، وهو مشروع يطلق عليه اسم "إيثريوم الصيني"، وشبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين (BSN)، لدفع اعتماد بلوكتشين السائد إلى الأمام، وفقًا لإعلان رسمي بتاريخ ٢٢ يوليو.

التغلب على الحواجز الرئيسية

تعتبر عقبات الدخول العالية وتجارب المطورين المجزأة من الحواجز الرئيسية التي تمنع الاعتماد الجماعي لتقنية بلوكتشين، وفقًا للتقرير.

ولحل هذه المشاكل، تهدف شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين إلى توفير مستودع عام لموارد بلوكتشين. وستحاول الشبكة أيضًا تقليل التكاليف المتعلقة بالتطوير والنشر والتشغيل والصيانة والاتصال وإدارة التطبيقات.

وباعتبارها واحدة من أولى سلاسل بلوكتشين العامة التي تدعمها الشبكة، تقول نيو إنها ستستفيد من عقد ومدن بوابات الشبكة العالمية لمساعدة المطورين على التغلب على العقبات والتحديات التي تمنع التبني الجماعي.

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وستنضم أيضًا الشركات الرائدة مثل مركز معلومات الدولة الصيني وتشاينا يونيون باي وتشاينا موبايل إلى اتحاد بلوكتشين لتسريع عملية التبني. وقد أشار دا هونغفي، مؤسس نيو، إلى أن:

"لقد تسارع اعتماد بلوكتشين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية [...] ونحن نتطلع إلى التغلب على التحديات التي تواجه بلوكتشين السائدة مع تعزيز التعاون عبر الصناعة."

تم إنشاء نيو في عام ٢٠١٤ تحت اسم أنتشيرز. وقد تم تغيير اسم المشروع في عام ٢٠١٧، حيث تحول التركيز إلى الأصول الرقمية و "الاقتصادات الذكية". وتعمل نيو أيضًا كمنصة لمشاريع بلوكتشين أخرى، أبرزها أونتولوجي (ONT).