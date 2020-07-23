شيب شيفت تطلق تطبيق تداول الحفظ الذاتي لمستخدمي أندرويد وآي أو إس

تام شمس - الخميس 23 يوليو 2020 11:52 صباحاً - أطلقت منصة العملات المشفرة بخدمة الحفظ الذاتي "شيب شيفت" تطبيق التداول المحمول لمستخدمي آي أو إس وأندرويد لشراء وبيع الأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) دون منح مفاتيحهم الخاصة لطرف ثالث.

ويدعم التطبيق، الذي يتطلب فقط من المستخدمين استخدام عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور لتسجيل الدخول، بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين (LTC) وديجيبايت (DGB) وترو يوإس دي وتوكنات ERC-٢٠ في الوقت الحالي. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة شيب شيفت ومؤسسها "إريك فورهيس" أن تطبيق الهاتف المحمول سوف يمنح المستخدمين تمويلًا ذاتيًا في أي مكان:

"مع تزايد ضعف الأنظمة المالية التقليدية، توفر بيتكوين الملجأ والتمكين. ونحن هنا لنجعل الأمر سهلًا".

كما توضح شيب شيفت أنه يمكن للمستخدمين من جميع البلدان الـ ١٢٠، بما في ذلك الولايات المتحدة الوصول إلى التطبيق:

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"يمنحك تطبيقنا الجديد القدرة على التداول بأسعار تنافسية وشراء بيتكوين في أكثر من ١٢٠ دولة، مع الاستمتاع بالحفظ الذاتي لعملاتك المشفرة".

والتطبيق هو تتويج لست سنوات من التطوير ويسمح أيضًا للمستخدمين بشراء بيتكوين ببطاقة ائتمان أو خصم.

ليس مثاليًا

على الرغم من إطلاق التطبيق بالكامل، أبلغ العديد من المستخدمين عن أخطاء بالتطبيق عبر تويتر: