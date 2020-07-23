بيتكوين إس في "تثقّف" أكبر مجتمع للمطورين في الصين

تام شمس - الخميس 23 يوليو 2020 11:52 صباحاً - أطلقت رابطة بيتكوين إس في التابعة لبيتكوين إس في "منطقة مطوري بيتكوين إس في" بالشراكة مع شبكة مطوري البرامج الصينيين (CSDN).
وتعتبر الشبكة أكبر مجتمع مطورين في الصين ولديها ٣١ مليون مستخدم. وستوفر المنطقة مواد تعليمية للمبتدئين والخبراء بالإضافة إلى أدوات لتطوير التطبيقات على بيتكوين إس في. ويبدأ المحتوى الكتابي والفيديو في ٢٨ يوليو وستكون هناك محاضرات وعروض تقديمية على الإنترنت مرتين أسبوعيًا.
وستعمل المنظمتان معًا لإنتاج فعالية "بيتكوي إس في ديف كون ٢٠٢٠: الصين" الذي سيقام في أواخر أغسطس. وسيكون الحدث الذي يستمر يومين أول مؤتمر لمطورين بيتكوين إس في باللغة الصينية.
كما تمتلك شبكة مطوري البرامج الصينيين شراكات تعليمية مماثلة مع أمازون ويب سرفيسز وبايدو وغوغل وهواوي وآي بي إم ومايكروسوفت وتنسنت.
التعليم "ركيزة أساسية"
قال رئيس ربطة بيتكوين "جيمي انجوين" إن تعليم المطورين كان "ركيزة أساسية في استراتيجية رابطة بيتكوين لتعزيز الأعمال العالمية باستخدام بلوكتشين لبيتكوين إس في". وأضافت مديرة رابطة بيتكوين في الصين "ليز لي" قائلةً:
"نحن لا نلبي فقط الطلب من قاعدة مستخدمينا المحليين للحصول على فرص جديدة للتطوير الذاتي والتعليم، ولكننا نقدم منصة للمطورين في جميع أنحاء الصين للتعرف على هذه التكنولوجيا الناشئة وكيف يمكن استخدامها لتشغيل الأفكار والابتكارات الجديدة."
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