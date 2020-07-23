منصة تزيرو تحقق نموًا بنسبة ١٥٠٠٪، وتضيف رمز أسبن

تام شمس - الخميس 23 يوليو 2020 11:52 صباحاً - عقدت بورصة تزيرو الرائدة لتوكنات الأوراق المالية شراكة مع أسبن ديجيتال لتمكين تداول أسهم أسبن الرقمية.

ويمثل توكن "أسبن"، الذي كان يُطلق عليه سابقًا اسم "أسبن كوين"، ملكية غير مباشرة بقيمة ١٨ مليون دولار في منتجع ريجيس أسبن ريزورت - وهو فندق خمس نجوم من ١٧٩ غرفة يقع في كولورادو. ويأتي إدراج أسبن على تزيرو مع استمرار شعبية التوكنات العقارية في إظهار نمو مطرد.

ريل آي تي تستضيف ١٧ عرضًا لتوكنات العقارات

اعتُبرت حملة بيع توكن أسبن ديجيتالي في أغسطس ٢٠١٨ على نطاق واسع أول عرض توكنات أوراق مالية للعقارات، حيث أصدرت الشركة ١,٦٧٥ مليون سهم بسعر ٢٠ دولارًا لكل سهم. وفي حين أن التوكنات كانت في الأصل إصدار ERC-٢٠ من خلال سوق تمبلم الثانوي، فقد تم ترحيلها إلى سكيوريتايز في يناير ٢٠١٩.

وقد شهدت التوكنات العقارية زيادة مطردة في الشعبية مؤخرًا، مع منصة استثمارية أخرى، ريل آي تي، تستضيف مبيعات توكنات لحوالي ١٧ عقارًا في الولايات المتحدة - ١٥ منها بيعت منذ ذلك الحين.

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ويتم تداول تسعة من التوكنات لريل آي تي حاليًا في الأسواق الثانوية، مما يمثل ما يقرب من ٩٠٠٠٠ دولار من حيث الحجم الشهري.

حجم تزيرو ينفجر وسط إدراج OSTKO

زاد حجم تداول تزيرو بأكثر من ١٥٠٠٪، من ١٢٥٠٠٠ دولار إلى ٢,٠٢ مليون دولار خلال شهرين فقط بعد عملية نشر توكن الأوراق المالية "OSTKO" الخاص بأوفرستوك والإدراج اللاحق في نظام تزيرو للتداول البديل.

وقد تم نشر حوالي ٤,٣٧ ملايين توكن OSTKO إلى المساهمين في أوفرستوك بنسبة توكن واحد لكل عشرة أسهم في الشركة. وOSTKO هو حاليًا توكن الأوراق المالية الأكثر تداولًا، حيث يجلب أكثر من ١,٧ مليون دولار في التداول الشهري على المنصة.