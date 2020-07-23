بنك كوريا يُطلق قسمًا مخصصًا لبلوكتشين والذكاء الاصطناعي

تام شمس - الخميس 23 يوليو 2020 02:56 صباحاً - منذ ساعة
يطلق بنك كوريا قسمًا للابتكار الرقمي من شأنه تعزيز تقنية بلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأعمال
أفيد أن بنك كوريا قد اختار إنشاء "قسم الابتكار الرقمي" من خلال الإصلاح التنظيمي في النصف الثاني من هذا العام، وذلك وفقًا للأخبار المحلية يوم ٢٢ يوليو.
الاستفادة من التقنيات المبتكرة من أجل الكفاءة
يخطط البنك لإدخال عدد من التقنيات المختلفة، مثل الذكاء الاصطناعي و بلوكتشين، من خلال قسم الابتكار الرقمي.
وسيقوم القسم بمهام مثل تنفيذ سياسات التكنولوجيا الرقمية الجديدة وتوسيع أحدث بنية تحتية رقمية. وقد علق مسؤول من بنك كوريا قائلًا:
"سنعمل على تحسين كفاءة العمل من خلال تطبيق سجلات الاجتماعات على اتجاهات المؤشرات المالية والاقتصادية ومراجعة النقد الأجنبي مع التكنولوجيا المقدمة".
حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، كان بنك كوريا يتطلع إلى استخدام بلوكتشين لتكنولوجيا سوق السندات. وسيسمح ذلك بتوزيع سجلات السندات بين جميع المشاركين. كما أعلنت الوزارات الكورية سابقًا أنها ستخصص ما يصل إلى ٣,٢ ملايين دولار من التمويل لتشجيع ابتكار بلوكتشين في البلاد.
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