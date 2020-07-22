كوريا الجنوبية ستعرض مسلسلًا تلفزيونيًا يدور حول العملات المشفرة في أكتوبر

تام شمس - الأربعاء 22 يوليو 2020 09:55 مساءً - من المقرر عرض المسلسل الدرامي الكوري بعنوان "رومانتيك هاكر" على الإنترنت في أكتوبر بكوريا الجنوبية. وهو يركز على الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة وبلوكتشين ويرتبط بقصة رومانسية. ومن المقرر أن يتم تصوير المسلسل في أغسطس.

ووفقًا لسبورتس دونغا، سيظهر نجم البوب الكوري "كوون هيون بين" في دور بطل المسلسل، "جايمين".

وتتبع القصة اختراق منصة تداول عملات مشفرة تسمى "بورصة جيجو الدولية للعملات المشفرة". وسوف يقاتل جايمين عصابة من المتسللين ذوي المهارات العالية الذين يحاولون سرقة الأموال من البورصة.

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وعلى الرغم من أن وكالة المواهب المسؤولة عن توظيف الممثلين والممثلات في المسلسل ذكرت أنها ستكون قصة "أكشن كوميدية" تعتمد على العملة الرقمية، تعتقد وسائل الإعلام أن القصة يمكن أن يكون لها لمسة رومانسية بسبب عنوانها.

أول إنتاج لمسلسل تلفزيوني بكوريا الجنوبية يرتبط بالعملات المشفرة

رومانتيك هاكر هو أول مسلسل درامي كوري يدو حول العملات المشفرة يتم بثه في كوريا الجنوبية. ومن خلال توظيف كوون، يأمل أن المسلسل في جذب قاعدة جماهيرية شابة ضخمة.

حيث يشتهر مغني البوب الكوري أيضًا بكونه عارضًا وممثلًا. حيث يشير تايخه المهني إلى أنه تألق في ثلاثة مسلسلات تلفزيونية، بما في ذلك "بارت تايم أيدول" على نتفليكس، وآخرها في مسلسل "دونت لت جو اوف يور مايند" على جيه تي بي سي.