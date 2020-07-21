الصين تدرس تنفيذ تقنية بلوكتشين في مراكز تداول الأسهم

تام شمس - الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:55 مساءً - أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤخرًا رسالة اعتماد لخمسة أسواق أسهم إقليمية ستشمل مراكز الأسهم في بكين وشانغهاي وجيانغسو وتشجيانغ وشنزن. وقد تلقت هذه المناطق وغيرها إذنًا لبدء تجربة إصدار تجريبي من بلوكتشين في أوائل يوليو.

بلوكتشين وتداول الأسهم

وفقًا لهيئة الإشراف والإدارة المالية المحلية ببكين، فإن الخطوة التالية لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية هي توجيه مركز بكين لتداول الأسهم لتنفيذ تجريب بلوكتشين. ويُزعم أن المركز التجاري في بكين قام ببناء "بنية أساسية مثالية نسبيًا" لتسجيل الأسهم وحفظها ونقل المعاملات. كما تشير الإدارة إلى أنها أخذت زمام المبادرة في حفظ تسجيل الأسهم عبر الإنترنت وتغيير حقوق الملكية للشركات في الصين.

واعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، خدم مركز تداول الأسهم ببكين أكثر من ١٠٠٠ شركة مساهمة غير مدرجة في المدينة/ والتي عُهد إليها بحقوق ملكية ٩ بنوك تجارية، بما في ذلك بنك تجاري ريفي ومصرف خاص ومصرف بيع مباشر و٦ مصارف ريفية. ويبلغ إجمالي رأس مال الشركة أكثر من ٢١ مليار يوان، أو ما يقرب من ٣ ملايين دولار.

وبحسب ما ورد أطلق مركز بكين لتداول الأسهم، إلى جانب بورصة شنزن وغيرها من مشغلي سوق الأسهم الإقليميين، شبكة بلوكتشين مرجعية ائتمانية وسيطة في سوق الأسهم الإقليمية في أواخر عام ٢٠١٧.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، قالت جمعية تمويل الإنترنت الصينية إن استخدام البلاد لتكنولوجيا بلوكتشين قد نضج في السنوات الأخيرة. كما عقد الخبراء الصينيون ندوة لاستكشاف تطبيق بلوكتشين في "نظام الائتمان الاجتماعي" الصيني الجديد.