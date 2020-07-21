السلطات الكورية الجنوبية تحكم على مخادع للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 21 يوليو 2020 08:54 مساءً - حكمت محكمة كورية جنوبية على رجل يبلغ من العمر ٤٣ عامًا لم يُذكر اسمه بالسجن عامين وستة أشهر لمشاركته في مخطط هرمي لتعدين العملات الرقمية بقيمة ٢٤٩ مليون دولار.

ووفقًا ليونهاب لي سانغ-ووك، وهو القاضي في محكمة مقاطعة إنتشون الذي أصدر هذا الإعلان، فإن المخطط الهرمي لتعدين العملات المشفرة لا يزال قيد التحقيق. ويُزعم أن المتهم كان سكرتيرًا للشركة غير القانونية من ١ مايو إلى ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧. ولم يتم إعطاء تفاصيل حول حجم تورطه، ولا العملة المشفرة المتورطة في الاحتيال.

لكن الشرطة صرحت أنه لعب دورًا نشطًا بإرسال إفادات مزيفة للضحايا. حيث ذكرت السلطات أن الشركة خدعت الناس ووعدتهم بنسبة ٦٠٪ من الأرباح الناتجة عن أنشطة التعدين. لكن ظهر لاحقًا أنه لا توجد مثل هذه الأنشطة.

علامات على مخطط احتيالي

أوضح المدعون أن النشاط المشبوه، مثل المدفوعات لكبار المستثمرين الذين اجتذبوا المستثمرين الأصغر، قد رفع الأعلام الحمراء بشأن المخطط الاحتيالي الجاري.

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حيث قال القاضي لي:

"إنها عملية احتيال واسعة النطاق ارتكبت ضد عدد غير محدد من الناس. لقد اعتبرنا أن مقدار الضرر كان فلكيًا.

وبحسب آخر التقارير، تمكن اثنان من العقول المدبرة للاحتيال من الفرار إلى الخارج. وكان السكرتير هو الشخص الوحيد الذي حكم عليه نتيجة التحقيق حتى الآن.

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية مؤخرًا أن شكوى قدمها ٩٥٠ مستثمرًا يدعون أنهم ضحايا مخطط احتيالي آخر مرتبط بالعملات المشفرة. وتنظر الشرطة في عملية الاحتيال المزعومة المعروفة باسم فيوتشرنت.