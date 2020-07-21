أفضل محفظة للعملات الرقمية متعددة الخدمات Quppy

الودائع بالعملات المختلفة، بطاقة لسحب الأموال من أي صراف آلي، محفظة تدعم العديد من العملات المشفرة، يمكن لأي شخص أن يمتلك بسهولة الكثير من الحسابات. و العديد من المميزات و الخدمات، تجدها في محفظة Quppy المدعومة بتكنولوجيا البلوكشين.

طور فريق Quppy تطبيقًا ماليًا ووسيلة للدفع شاملة لعدة خدمات لتلبي جميع الاحتياجات التي قد تكون في أمس الحاجة اليها. دعنا نكتشف المزيد Quppy.

حول محفظة Quppy

تأسست Quppy في عام 2017 من قبل مجموعة من المتخصصين الأوروبيين المعترف بهم في المجالات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات. عمل مؤسسو الشركة معًا من قبل، وقد حققوا بالفعل العديد من المشاريع الناجحة للتجارة الإلكترونية والمالية قبل Quppy.

تعتبر Quppy محفظة الدفع الرقمية تدمج بطاقتك المصرفية مع حساباتك المالية. تعمل Quppy بجد لتطوير حل مالي يعمل بالذكاء الاصطناعي فريد يتخذ القرار الصحيح لاختيار بطاقة الدفع في الوقت الحالي.

محفظة Quppy تعد نظاما بيئيا فريدا للدفع يجمع جميع أنواع العمليات المصرفية مع الأصول التقليدية والرقمية في تطبيق واحد لامركزي.

يدعم تطبيق Quppy حاليًا اليورو والجنيه الإسترليني و Bitcoin و Bitcoin Cash و Litecoin و Ethereum. تطلق Quppy الآن حلًا ماليًا واجتماعيًا ثوريًا ليس فقط لتوحيد البطاقات المصرفية.

كما أنها مخصصة للدفع المتكرر والنفقات وأتمتة الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي وحل التخطيط ، وموحد لبطاقات هدايا ما بعد البيع والسوق.

يهدف Quppy إلى أن يصبح بنكًا في تطبيق ممتاز مالي شامل. يجمع جميع الخدمات المالية وخدمات الدفع بقدر ما تكون جميع بطاقات وحسابات العميل لإدارة مالية يومية تتسم بالكفاءة والسهولة. لهذا السبب ، تقدم Quppy الخدمات لجميع أنواع العملاء الموجودين في السوق: الأفراد والكيانات القانونية والتجار.

تساعد Quppy رواد الأعمال، الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة على فتح حساب مصرفي أوروبي وإدارة جميع الأنشطة المالية لشركاتهم من خلال واجهة ويب آمنة خاصة. يتيح حل Quppy اكتساب التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول قبول الدفع الرقمي.

في أقل من عام بعد أطلاق منصة Quppy ، وصلت المنصة إلى إنجاز بلغ 200 ألف مستخدم نشط حول العالم. وهذا العدد نما بشكل سريع. اليوم ، غالبية العملاء من أوروبا. تستخدم خدمات Quppy أيضًا في روسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

يتم استخدام Quppy من قبل الكيانات المادية والقانونية ، وكذلك من قبل التجار. ايضا يمكن لأي مستخدم خاص أو شركة خاصة ، مواكبة العصر والبحث عن إمكانات التحسين لأنشطتها المالية بأوسع معانيها.

أمان محفظة Quppy

Quppy منظم في Estoniа ويعمل بالمراسلة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. لبدء العمل ، كان يجب أن تتلقى الخدمة تراخيص أوروبية للحصول على العملة المشفرة وتخزينها.

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يتم توفير الأمان الإضافي من خلال نظام المفاتيح الشخصية. يتم حفظها على جهاز مستخدم واحد فقط ولا يستطيع النظام الأساسي الوصول إليها. في الوقت الحالي ، عندما يكون المفتاح مطلوبًا لتأكيد المعاملة ، يتم إرساله على الفور إلى البلوكشين الذي يعالج المعاملة. يرى Quppy نتيجة المعاملة فقط. وهذا يضمن سرية وأمن أصول التشفير.

مميزات محفظة Quppy

داخل تطبيق Quppy Wallet الذي يمكن تنزيله مجانًا عبر AppStore و Google Play. يمكن لكل عميل من جميع أنحاء العالم فتح العديد من حسابات IBAN متعددة العملات مجانًا باليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها لأي أنواع من التحويلات والمدفوعات وعمليات الصرف داخل المناطق المخصصة للدفع باليورو بقدر ما يتعلق بالأصول الرقمية.

يمكن استخدام أرقام IBAN هذه أيضًا للعمليات مع PayPal بما في ذلك سحب الأموال من و إلى الجهات التي تقبل IBAN. يمكن أيضًا فتح عدد غير محدود من المحافظ الرقمية في Bitcoin و Bitcoin Cash و Litecoin و Ethereum داخل تطبيق Quppy.

لا تقوم Quppy Wallet بإعداد الحد الأدنى أو الحد الأقصى الإلزامي للمعاملات باليورو والجنيه الإسترليني. لا توجد رسوم أو عمولات داخلية. جميع المعاملات الصادرة باليورو والجنيه الإسترليني مجانية.

تحدد Quppy Wallet رسمًا فقط للمعاملات الواردة التي يتم تخفيضها باستمرار من أجل راحة العميل. جميع العمليات التي تتم بالعملات الرقمية لا يتم تحصيل أي رسوم عليها.

تقدم خدمة Quppy اكتساب التجار عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح قبول المدفوعات الرقمية جميع المعاملات وعمليات السحب الواردة مجانًا.

كيف تستخدم محفظة Quppy ؟

بعد تنزيل تطبيق Quppy Wallet من المتجر الرقمي ، اقرأ شروط الاستخدام واقبلها. سيكون خيار إنشاء المحافظ الرقمية متاحًا تلقائيًا على الشاشة الرئيسية. يمكن بسهولة إعادة تسمية هذه المحافظ ويمكن تحقيق العمليات معها على الفور.

تعتمد وظيفة Quppy Wallet على التخزين اللامركزي. باتباع قواعد الأمان الكلاسيكية ، تدعم Quppy Wallet إنشاء رمز PIN والمفاتيح الخاصة.

وبالتالي ، هناك حاجة إلى تحقيق النسخ الاحتياطي باستمرار من المحافظ التي تم إنشاؤها داخل تطبيق Quppy بحيث يمكن استعادتها في حالة إعادة تثبيت تطبيق Quppy أو عطل الجهاز.

لفتح حساب IBAN داخل تطبيق Quppy Wallet ، ما عليك سوى اتباع إجراءات التحقق. بعد التحقق بنجاح ، ستتمكن على الفور من إنشاء رقم الحساب بصيغة IBAN.