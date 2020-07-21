روبن هود تؤجل إطلاق نسخة المملكة المتحدة "إلى أجلٍ غير مسمى" مع إيقاف خطط التوسع العالمية

تام شمس - الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:53 مساءً - بحسب ما ورد، قرر روبن هود، وهو تطبيق الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة الذي يحظى بشعبية بين الأجيال الشابة بسبب واجهته سهلة الاستخدام "القائمة على التلعيب" والتداول بدون رسوم، إيقاف إطلاق إصدار المملكة المتحدة "إلى أجل غير مسمى".

ووفقًا لسي إن بي سي يوم ٢١ يوليو، أبلغ روبن هود عملاءه البريطانيين الذين تم تسجيلهم في قائمة الانتظار منذ نوفمبر أن الشركة ستركز على سوقها المحلي في المستقبل القريب. حيث صرح متحدث باسم التطبيق:

"لقد تغير الكثير في العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد اتخذنا القرار الصعب بتأجيل إطلاقنا في المملكة المتحدة إلى أجلٍ غير مسمى. وكشركة، نعيد تركيز جهودنا على تعزيز أعمالنا الأساسية في الولايات المتحدة."

بالإضافة إلى ذلك، يقرأ البيان أن خطط روبن هود للتوسع العالمي قد تم تجميدها "في الوقت الحالي"، مما يعني أن التطبيق سيظل متمركزًا في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

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انتشرت الأخبار حول توسع روبن هود في المملكة المتحدة منذ أوائل عام ٢٠١٩ على الأقل، وتم تأكيدها بحكم الواقع في أغسطس من ذلك العام عندما حصل تطبيق التداول على موافقة الجهات التنظيمية هناك.

شعبية التطبيق ومأساة أحد العملاء

بحسب ما ورد ارتفعت شعبية روبن هود على خلفية الإغلاق العالمي - خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠، حيث شهد التطبيق الذي يركز على جيل الألفية رقمًا قياسيًا بلغ ٣ ملايين حساب جديد.

في يونيو، وجد التطبيق نفسه في موقف صعب بعد أن انتحر عميله البالغ من العمر ٢٠ عامًا ألكسندر كيرنز بعد أن رأى رصيدًا سلبيًا يزيد عن ٧٣٠٠٠٠ دولار في حسابه. وعلى الرغم من رفض روبن هود مشاركة التفاصيل غالبًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، فمن المرجح أنه كان يتداول خيارات البيع ولم يدرك أن رصيده النقدي السلبي كان مؤقتًا، وفقًا لفوربس.

وقد تعهد تطبيق روبن هود منذ ذلك الحين بتحسين تجربة العملاء بإضافة المزيد من المحتوى التعليمي وأعلن عن تبرع بقيمة ٢٥٠٠٠٠ دولار للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار.