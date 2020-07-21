كوبر تصبح أحدث شركة عملات مشفرة لاستخدام منصة "سيغنت" التابعة لسيغنتشر بنك

تام شمس - الثلاثاء 21 يوليو 2020 05:53 مساءً - أعلنت شركة كوبر لخدمات حفظ العملات المشفرة في المملكة المتحدة عن دعم التحويلات بالدولار الأمريكي من خلال منصة بلوكتشين للمدفوعات "سيغنت" التابعة لسيغنتشر بنك.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢٠ يوليو، سيسمح دمج منصة سيغنت من سيغنتشر بنك لعملاء كوبر بدفع المعاملات وتسويتها بالدولار الأمريكي والعملات الورقية الأخرى على الفور.

كما سيقلل التكامل إلى حد كبير من الوقت والمشاكل الأخرى التي يواجهها مديرو الأصول في تحويل العملات التقليدية "بين الحسابات المصرفية وبيئات التداول. وقد تم دمج بورصات العملات المشفرة بيتستامب وهوبي وكراكن وأوكي كوين وإل ماكس بالفعل مع كل من سيغنت وكوبر.

التعاون هو جزء من اتجاه أوسع

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة كوبر، دميتري توكاريف، أن استخدام شركة عملات مشفرة مثل شركته لخدمة بلوكتشين التي يقدمها بنك تقليدي هي علامة على مدى تطور التكنولوجيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

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حيث قال إنه "على مدار عام ٢٠٢٠ [...] تسارع نضج سوق العملات المشفرة بشكل كبير. حيث شهدت الصناعة اهتمامًا متزايدًا من صناديق التحوط التقليدية وشركات إدارة الأصول الذين يتخذون صفقات العملات المشفرة كتحوط ضد السوق الأضعف مع خطر التضخم المفرط، بينما تتحول البنوك المركزية إلى العملات الرقمية وبلوكتشين كأساس محتمل للجيل القادم من المالية خدمات."

كما قال توكاريف أيضًا إنه إذا تم الحفاظ على الوتيرة الحالية للتنمية في صناعة بلوكتشين بعد الوباء - فإن المفتاح سيكون التركيز على التعاون بين المؤسسات المالية. ويزعم أن تكامل كوبر مع منصة سيغنت من سيغنتشر بنك هو مثال على هذا الاتجاه الذي يأمل أن تتكرر من قبل شركات أخرى في المجال.

وقد أجازت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك نظام بلوكتشين من سيغنتشر بنك في نهاية عام ٢٠١٨.