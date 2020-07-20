الصين تضيف مدينة جديدة لمبادرتها التجريبية للتكنولوجيا المالية

تام شمس - الاثنين 20 يوليو 2020 11:54 مساءً - أضاف بنك الصين الشعبي رسميًا مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الصينية، إلى قائمة المناطق التي تنفذ البرامج التجريبية للإشراف على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لما أفادت به الأنباء المحلية يوم ٢٠ يوليو.

ويعتقد المطلعون على الصناعة أن موافقة تشنغدو الرسمية ستعجّل بشكل أكبر من ابتكار التكنولوجيا المالية وستساعد تشنغدو بنشاط في بناء مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية ذات تأثير دولي.

وبحسب ما ورد تركز المدينة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنيات بلوكتشين. وستعمل على تسريع بناء أوضاع حماية تنظيمية مالية محلية لتعزيز القدرات التنظيمية المالية المحلية ومستويات الخدمة.

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التكنولوجيا المالية والتنظيم

يطلق على إشراف الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية أيضًا "وضع الحماية التنظيمي". أطلق البنك المركزي أول تجربة تجريبية له في بكين في ديسمبر ٢٠١٩ لمساعدة المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المرخصة على الامتثال للقوانين واللوائح ومخاطر السيطرة.

ويتمثل الهدف، وفقًا للتقرير، في استكشاف استخدام التقنيات الناشئة لدفع الابتكار المالي، وتمكين التمويل لتحسين الجودة والكفاءة، والسعي لتحسين قدرة الخدمات المالية على الاقتصاد الحقيقي.

وقد تم توسيع نطاق البرنامج التجريبي الحالي للتكنولوجيا المالية ليشمل ٩ مناطق. حيث تشمل الأخبار بكين وشنغهاي وتشونغتشينغ وشنتشن ومنطقة شيونغان الجديدة وهانغتشو وسوتشو وغوانغتشو والآن تشنغدو.