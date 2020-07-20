لا تنخدعوا باحتيالات العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني

تام شمس - الاثنين 20 يوليو 2020 11:54 مساءً - ستبدأ المدن في الصين قريبًا في اختبار عملة رقمية جديدة للبنك المركزي. ويستغل المحتالون هذه الحقيقة الآن من خلال انتحال هوية مجموعات "اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي".

فوفقًا لتينسنت كيو كيو، يقوم المجرمون بالترويج لعملية احتيال تطلب من الضحايا المحتملين إصدار بطاقة خصم جديدة. ويتم إخبار الضحايا أنهم سيحصلون على "مبلغ كبير من المال" بعد استثمار أولي، يبدأ عمومًا بنحو ١٠٠٠٠ يوان (١٤٣٠ دولارًا أمريكيًا)،

مع وعد كل ضحية بأن ينمو استثمارهم إلى ٧٠ ألف يوان (١٠٢٣ دولارًا) خلال فترة لم يكشف عنها.

ويبدو أن هذا الاحتيال يظهر بشكل متكرر في المدن التي ستُجرى فيها اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي في نهاية المطاف - شنزن وشيان وتشنغدو وسوتشو. ومع ذلك، لم يتم إعطاء ضوء أخضر رسمي من قبل بنك الصين الشعبي (PBoC) لبدء هذه الاختبارات.

Advertisements

البنوك المحلية في حالة تأهب قصوى

تشير بعض التقارير إلى أن المحتالين صمموا تطبيقًا على الهاتف المحمول للضحايا لإدارة استثماراتهم غير الموجودة.

وحتى وقت كتابة المقالة، لم يعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن موعد بدء تجريب العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين. في عام ٢٠١٩، ذكرت السلطات المصرفية الصينية أنها ستعلن عن إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي القادم من خلال القنوات الرسمية.

قامت السلطات الصينية مؤخرًا بتفكيك عملية احتيال ذات صلة بالعملات المشفرة في ونتشو. وقد جمع المخطط الاحتيالي أكثر من ١٠٠ مليون يوان (١٤,٣١ مليون دولار)، والتي تمت مصادرتها إلى جانب عدد من السيارات والفيلات الفاخرة.