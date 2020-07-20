إيتورو تشهد تراجعًا في النمو لكل عملة رقمية باستثناء تيزوس في الربع الثاني

تام شمس - الاثنين 20 يوليو 2020 11:54 مساءً - شهدت إيتورو انخفاضًا في نمو اهتمام المستثمرين بكل عملة مشفرة باستثناء تيزوس (XTZ) في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

أعلى ٥ عملات مشفرة من حيث نمو عدد مستخدمي إيتورو الذين يستثمرون فيها في الربع الثاني. المصدر: إيتورو

على الرغم من أن تيزوس شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدد مستخدمي إيتورو الذين استثمروا في الربع الأخير - مع نسبة ضئيلة بلغت ٢,٥٣ ٪ فقط، إلا أنها كانت كافية لتحتل المركز الأول بنمو ٨,١٢٪ في النمو. وقد تباطأ نمو كل أصل آخر حيث يعاني معظمها من انخفاض مزدوج الرقم. ويمكن تفسير أداء تيزوس الاستثنائي بقاعدته المنخفضة (معدل نمو منخفض) في الربع الأول.

مستخدمو إيتورو يتحولون إلى الأسهم

أخبر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ذا تاي، جوشوا فرانك، لكوينتيليغراف أن أحد الأسباب المحتملة لهذا الاتجاه هو حقيقة أن إيتورو بدأت في التركيز أكثر على تداول الأسهم بدون عمولة:

Advertisements

"بدأت إيتورو في التركيز بشكل أكبر على تداول الأسهم بدون عمولة، إذ بدأ تداول الأسهم في الارتفاع في أعقاب فيروس كورونا. وقد نظر مستخدمو إيتورو بشكل متزايد نحو تداول الأسهم بدلًا من العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية."

ينبغي أن نلاحظ أنه بالأرقام المطلقة، لم تشهد سوى زي كاش (ZEC) زيادة أصغر في الربع الثاني بنسبة ١,٤٠٪. في حين شهدت العديد من العملات المشفرة نموًا أعلى بعدة مقاييس من تيزوس - ٤٦,٠١٪ لريبل (XRP) و٣١,٣١٪ لبيتكوين (BTC).

بيتكوين وإيثريوم وريبل تضيف مليون متابع

ومع ذلك، يعتقد فرانك أن مستخدمي إيتورو لا يزالون يحتفظون باهتمام كبير بالعملات المشفرة حيث اكتسب كل من أعلى الأصول ما يقرب من مليون متابع جديد:

"بدأ ما يقرب من مليون حساب جديد في إيتورو بمتابعة صفحات بيتكوين وإيثريوم وريبل هذا الشهر. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون هناك المزيد من التحول في حقوق الملكية بشكل عام، إلا أن مستخدمي إيتورو الحاليين والجدد يستمرون في الاهتمام بالعملات المشفرة".

وربما يكون سبب آخر لتباطؤ النمو هو التقلب المنخفض في أسواق العملات المشفرة واستقرار الأسواق التقليدية.